Phillip Schofield fait une fouille sauvage à son ancien rival Piers Morgan

Phillip Schofield et Piers Morgan ont une amitié célèbre et difficile, et Phil n’a pas pu résister à lui faire une fouille.

Vendredi soir, l’hôte de This Morning, 58 ans, a profité de ses histoires Instagram pour publier une vidéo du nouveau broyeur de déchets qu’il avait installé dans son évier de cuisine.

Et Phil a plaisanté en disant qu’il mettait le nouveau livre de Piers Wake Up dans le nouveau gadget, et a même partagé une vidéo de la couverture du livre écrasée dans le trou du bouchon.

Dans le post sauvage, Phil a partagé sa joie de son nouvel achat en filmant son propre livre Life’s What You Make It posé sur le bord de l’évier.







(Image: David Fisher / REX / Shutterstock)







(Image: Instagram)



Phil a légendé le message: “Nouvel Insinkerator installé, incroyable!

“Apparemment, il disposera de presque tout … @PiersMorgan.”

Il a ajouté les emojis qui s’embrassaient et riaient.







(Image: Instagram)



Phil a pris le livre de Piers et l’a placé sur le concasseur.

Ensuite, dans la vidéo suivante, la machine a été allumée et la couverture du livre s’enfonçait dedans.

“Ouais, un peu moelleux, mais ça marche @PiersMorgan”, a ajouté Phil.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Phil et Piers se sont disputés dans le passé et ont refusé à un moment donné de se parler.

Mais ils se sont réconciliés et Piers a loué le courage de Phil quand il est sorti gay en février.

Ils se sont disputés en plaisantant récemment après la sortie de leurs livres à des moments similaires.