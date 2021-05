Phillip Schofield fait une apparition surprise dans le documentaire Apple TV + du prince Harry

PHILLIP Schofield a fait une apparition surprise dans la nouvelle série documentaire du prince Harry.

La brève apparition de Phil animateur de ce matin dans The Me You Can’t See est survenue alors qu’Harry parlait à Oprah Winfrey de l’intérêt de la presse pour sa vie depuis son enfance.

Le présentateur, qui a précédemment défendu la première interview de Harry et de sa femme Meghan Markle avec Oprah plus tôt cette année, pourrait être entendu dire: «Nous commençons aujourd’hui avec une histoire qui fait la une des journaux dans le monde ce matin.

« Hier soir, après des semaines de spéculations, nous avons enfin pu entendre l’histoire de Harry et Meghan alors qu’ils se sont assis avec Oprah pour une interview révélatrice. »

Harry a réfléchi à l’émission spéciale de 90 minutes dans laquelle il parlait de briser le cycle de la souffrance causée par le fait de grandir dans la famille royale.

Il a dit: «J’aime à penser que nous avons pu dire la vérité de la manière la plus compatissante possible, laissant ainsi une ouverture pour la réconciliation et la guérison.

«L’interview portait sur le fait d’être réel, d’être authentique et, espérons-le, de partager une expérience dont nous savons qu’elle peut être racontée aux gens du monde entier, malgré notre position privilégiée unique.

Au cours des docuseries candides, Harry a révélé qu’il était « en colère » contre le public britannique pour avoir pleuré sa mère Diana parce qu’ils « ne l’ont même jamais rencontrée ».

Le duc de Sussex a parlé de la douleur de la mort de sa mère, décédée dans un accident de voiture en août 1997 alors qu’il n’avait que 12 ans.

Harry a évoqué des souvenirs traumatisants de son enfance – y compris le moment où il a été photographié avec son frère, son oncle et son grand-père marchant derrière le cercueil de Diana lors de ses funérailles.

L’homme de 36 ans, qui n’était qu’un jeune garçon à l’époque, a également exprimé sa frustration que le pays pleure pour sa mère, bien qu’il ne la connaisse pas du tout personnellement.

Il a déclaré à sa co-animatrice de la série Oprah Winfrey: « Quand ma mère m’a été enlevée à l’âge de 12 ans, je ne voulais pas [royal] vie, partageant le chagrin de la mort de ma mère avec le monde.

«Pour moi, ce dont je me souviens le plus, c’est le bruit des sabots des chevaux qui longent le centre commercial.

«C’était comme si j’étais en dehors de mon corps et que je marchais simplement en faisant ce que l’on attendait de moi.

«(J’étais) en train de montrer un dixième de l’émotion que tout le monde montrait: c’était ma mère – vous ne l’avez même jamais rencontrée.

«J’étais tellement en colère contre ce qui lui était arrivé et qu’il n’y avait pas du tout de justice. Rien n’est venu de ça.

Harry a également révélé que des membres de la famille royale lui avaient dit de « simplement jouer au jeu et votre vie sera plus facile » avant son départ pour les États-Unis.

«Mais j’ai énormément de ma mère en moi», dit-il.

« J’ai l’impression d’être en dehors du système – mais je suis toujours coincé là-bas. La seule façon de se libérer et d’échapper est de dire la vérité. »

Le prince Charles n’a pas « arrangé les choses » pour lui et son frère le prince William après la mort de leur mère dans un accident de voiture en 1997

Passant à l’alcool et à la drogue à la fin de la vingtaine, admettant: « Je boirais pour une semaine en un jour »

Le public étant autorisé à pleurer sa mère, la princesse Diana, alors qu’il ne l’était pas

Comment il est convaincu que les médias « ne s’arrêteront pas » jusqu’à ce que sa femme Meghan Markle « décède »

Comment Meghan a résisté aux pensées suicidaires parce qu’elle savait qu’il serait « injuste » pour Harry de perdre une autre femme dans sa vie

La série se concentre sur la santé mentale, Harry disant à Winfrey que le traumatisme de la perte lui a fait souffrir d’anxiété et de graves crises de panique entre 28 et 32 ​​ans.

«J’étais juste partout mentalement», dit-il. « C’était une période de cauchemar dans ma vie. »

«Chaque fois que je mets un costume et une cravate, je dois jouer le rôle et aller,« bien, face à face », me regarder dans le miroir et dire« allons-y ».

«Avant même de quitter la maison, je transpirais. J’étais en mode combat ou fuite.

«Je panique à chaque fois que je saute dans la voiture ou que je vois une caméra.

«Je commençais juste à transpirer. J’avais l’impression que la température de mon corps augmentait et je m’étais convaincu que mon visage était rouge vif.

«C’était embarrassant. Tout le monde me regarde. Une goutte de sueur donne l’impression que tout le visage se déverse Juste en sueur.

« Ils n’en ont aucune idée. Je ne peux pas leur dire. Partout où je vais, chaque fois que je rencontre quelqu’un, c’est comme si j’étais à court d’énergie. »