Phillip Schofield et moi avons un code d’antenne secret que nous utilisons toujours, dit Josie Gibson de This Morning

Depuis qu’elle a rejoint la programmation de This Morning, Josie Gibson a été accueillie à bras ouverts par les téléspectateurs.

Et il semble que ce soit exactement la même chose dans les coulisses, car Josie s’est ouverte exclusivement à Le soleil sur sa relation avec ses co-animateurs, y compris le présentateur de longue date Phillip Schofield.

S’exprimant alors qu’elle prend la relève pendant les mois d’été aux côtés d’une série d’autres hôtes invités, Josie, 37 ans, a déclaré qu’ils se sont tellement liés qu’ils ont même développé un code secret à l’antenne.

La star terre-à-terre, qui fait partie d’une équipe comprenant Ruth Langsford et Rochelle Humes, nous a dit: “Je vais être honnête, il a eu beaucoup de patience avec moi et m’a donné de vrais petits conseils – même de petites choses vous ne penseriez même pas.

“Phil m’a dit : ‘Je ne voudrais jamais t’interrompre ou te parler, alors si tu veux poser la question suivante, respire un peu et je t’entendrai.’

« Et s’il veut poser la question suivante, il respire un peu et je l’entends. C’est très intelligent.

« Personne ne le saura jamais, mais vous devez écouter votre partenaire. C’est un vrai professionnel. »

Josie révèle également que Phil, 60 ans, a été à ses côtés pour la guider lorsqu’il y a eu des moments difficiles à l’écran – en particulier lorsqu’ils ont été rejoints par un homme qui prétendait avoir le plus gros pénis du monde.

La star se souvient : “Le plus drôle à ce sujet, c’est parce que nous ne pouvons pas avoir n’importe qui dans la série qui prétend avoir le plus gros zizi, alors notre chercheur a dû le sortir par l’arrière et le mesurer.”

Alors maintenant qu’elle a été acceptée dans le cercle intime de This Morning, Josie a-t-elle apprécié l’une des soirées les plus bruyantes de la série ?





Et comment se comporte-t-elle à côté des tristement célèbres fêtards Phillip et de sa co-animatrice Holly Willoughby ?

Josie, maman d’un enfant, rit : « Parce que j’ai un petit, c’est difficile d’aller en soirée en ce moment.

“Mais j’ai eu quelques bons déjeuners avec l’équipe, je leur donnerai ça. Ils choisissent de beaux endroits.

Désormais, l’ancienne candidate de Big Brother, Josie, a hâte d’animer l’émission aux côtés d’autres visages familiers dans les semaines à venir, de Vernon Kay à Craig Doyle.

Phillip a eu beaucoup de patience avec moi – c’est un vrai professionnel

Josie Gibson

Elle a également mis en sac son propre segment de voyage appelé Josie’s Camping Capers, qui a commencé à être diffusé la semaine dernière, et dit que chaque seconde d’animation de l’émission phare est un rêve devenu réalité.

Elle sourit : « C’est un tel honneur et privilège. Je dois en quelque sorte le mettre un peu de côté parce que sinon je vais trop m’énerver.

“C’est un poste tellement énorme à confier – et je ne peux pas croire qu’ils m’aient fait confiance!”

« J’ai eu beaucoup d’emplois différents – j’ai travaillé dans une usine de sèche-linge, et j’ai fait des emplois de serveuse et de bureau – mais c’est le meilleur emploi que j’aie jamais eu. Je vis mon rêve, j’adore ce que je fais.

Attrapez Josie sur ITV This Morning tout au long de l’été, en semaine à partir de 10h

