Phillip Schofield et Holly Willoughby ont été «hués et chahutés pour avoir sauté la file d’attente pour voir le cercueil de la reine»

UN CONSTRUCTEUR qui a attendu 14 heures pour voir le cercueil de la reine affirme que Phillip Schofield a souri alors qu’il était hué et chahuté pour avoir sauté la file d’attente.

Fuming Joe Tomkins, 41 ans, a regardé Phil, 60 ans, et la co-animatrice de This Morning Holly Willoughby, 41 ans, passer devant des milliers de personnes en deuil faisant la queue à Westminster Hall.

Joe, de Nottingham, a déclaré au Sun: «Nous étions dans la ligne en zigzag juste au bout de la file d’attente lorsque nous avons vu Phil et Holly.

«Ils sont passés devant nous tous et quelques personnes ont commencé à huer et à crier.

“Les gens disaient:” Oi, Phil, Holly, allez au fond de la file d’attente! “. Phil a regardé autour de lui et a souri comme pour dire : « Nous pouvons faire ce que nous voulons ».

« Cela a irrité beaucoup de monde. Les gens disaient : ‘Comment peuvent-ils faire ça ?’ Il y avait une vraie haine pour eux, ce n’était pas juste.

Joe s’est rendu à Londres par lui-même jeudi soir, arrivant dans la file d’attente à 1h du matin vendredi.

Il a déclaré: «Nous avions fait la queue pendant 14 heures juste à côté de la Tamise par des températures glaciales.

“Les gens étaient fatigués, frustrés, certains pleuraient, nous devions tous nous soutenir, c’était une greffe. Donc, voir ces deux-là passer sans se soucier du monde nous a vraiment mis en colère.

Joe a dit qu’il s’était fait plusieurs amis dans la file d’attente et qu’il y avait un énorme sentiment de camaraderie.





Il a poursuivi: «Nous nous entendions tous très bien et prenions soin les uns des autres. Un vieil homme de 70 ans avait vraiment du mal.

“Vers 5h du matin, il a dit : ‘Au revoir, je m’en vais, je n’en peux plus’.

« J’ai dit : ‘Tu n’iras nulle part’ et nous nous sommes blottis pour le soutenir et le garder au chaud.

« Si nous étions tous dedans, nous étions tous dedans ensemble. Alors quand nous avons vu Phil et Holly sauter la file d’attente, tout le monde devenait fou.

Joe a dit qu’il était “étouffé” quand il a finalement pu rendre hommage à la reine ce jour-là.

Il a déclaré que l’ancien capitaine anglais David Beckham, 47 ans, aurait pu facilement utiliser son statut de célébrité pour sauter dans la file d’attente, mais s’est plutôt aligné avec tout le monde pendant 13 heures.

Une pétition en ligne pour This Morning to hax Holly and Phil a dépassé les 50 000 signatures

Joe a déclaré: “Quelle superstar absolue Beckham est.

« David a fait ce qu’il fallait. Phil et Holly ont fait la mauvaise chose.

Lors de l’émission de mardi, les deux animateurs ont affirmé qu’ils étaient “trop ​​chics pour faire la queue”, mais se sont arrêtés avant de s’excuser.

Holly a déclaré: “C’était strictement pour rendre compte de l’événement pour des millions de personnes qui ne pouvaient pas se rendre en personne.”

Hier soir, une pétition en ligne demandant à This Morning de les supprimer a dépassé les 50 000 signatures.

ITV a déclaré hier soir: «Ce récit n’est pas une représentation juste et précise de ce qui s’est passé ou des horaires de cette journée.

“Philip et Holly n’ont pas défilé devant le cercueil de la reine.

“Ils étaient aux côtés d’une foule d’autres diffuseurs pour couvrir la mort de la reine.”

Hier soir, une source de l’émission a nié que Phil avait souri et a ajouté: “Phil et Holly se sont en fait arrêtés par la suite pour des selfies avec de nombreux fans polis qui ont demandé. Il n’y a pas eu de mauvaise volonté. »

Joe a crédité David Beckham de ne pas avoir utilisé son statut de célébrité pour sauter la file d'attente