PHILLIP Schofield a partagé le moment adorable où il a retrouvé sa mère Pat Schofield après un an de protection.

La star de This Morning, 59 ans, s’est rendue sur Instagram pour documenter sa rencontre avec sa mère après une longue période en raison des restrictions liées aux coronavirus.

Instagram

Philip Schofield est enfin réuni avec sa mère Pat après un an[/caption]

Il a partagé un selfie de lui dans la voiture, excité de récupérer sa mère à la gare avec ses 3,1 millions de followers.

Le présentateur a sous-titré le cliché : « Je vais chercher ma mère à la gare !! C’est la première fois que je la vois depuis un an.

Le cliché suivant mettait en vedette Pat présentant une belle jupe fleurie, un haut blanc et un long cardigan gris.

Phillip a écrit: « Sa Majesté est arrivée. »

Instagram

Phillip a partagé le moment où il est parti chercher sa mère[/caption]

Instagram

Phillip a capturé le moment où il a vu sa mère et l’a appelée « Sa Majesté »[/caption]

Dans un adorable selfie avec eux deux, Phillip et Pat semblaient ravis d’être réunis, même s’ils portaient des masques.

Phillip a écrit: « Mum hug » alors qu’ils s’embrassaient et capturaient le moment avec un selfie.

Plus tôt cette semaine dans This Morning, Phillip a récemment révélé comment il avait donné à son père, Brian, 20 ans supplémentaires à vivre après lui avoir sauvé la vie en lui administrant la RCR.

Phillip et Holly ont été rejoints par le Dr Ellie Cannon pour apprendre la bonne façon d’administrer la RCR.





Le présentateur a partagé sa propre expérience avec son père en déclarant: «J’ai ramené mon père en faisant cela et nous avons eu 20 ans de plus avec lui à cause de cela, donc on ne sait jamais.

« Si je n’avais pas été dans cette nuit, alors vous savez, ça aurait été ça. »

Phillip n’avait que 22 ans lorsque son père a eu sa crise cardiaque et il a précédemment révélé qu’il utilisait des méthodes « peu orthodoxes », qu’il avait apprises à la télévision.

Brain a survécu grâce à Phillip et est décédé plus de deux décennies plus tard en 2008 à l’âge de 72 ans.