PHILLIP Schofield a admis qu’il voulait que le prince Harry «se taise» avant de l’écouter sur le podcast Dax Shepard.

Le joueur de 59 ans s’attendait à détester écouter ce que le Royal avait à dire, mais en est sorti très impressionné par lui et son attitude à l’égard de la santé mentale.

4 Phillip Schofield a admis qu’il ne s’attendait pas à aimer le podcast du prince Harry

Cependant, l’animateur de This Morning a pensé que le podcast lui-même, qui a suscité de nombreux débats, était «épouvantable» car il a clairement exprimé ses sentiments lors d’un débat sur l’émission d’aujourd’hui.

Défendant le prince Harry, il a déclaré: «Je pensais que le podcast avait été fait de manière choquante, ce sont des interviewers terribles. Tais-toi et laisse-le parler. Donc je ne pensais pas que c’était bon de toute façon.

«Ce qui était intéressant, c’est que lorsque vous écoutez le podcast complet, vous voyez les gros titres. Quand il était dans le Truman Show – gros titre, non, il a été nourri de cette ligne et puis il l’a répétée. Il y avait donc beaucoup de choses très injustes.

4 Harry a discuté d’un éventail de sujets avec Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert Crédit: armchairexpertpod.com

4 Ce matin débattait du podcast de l’émission d’aujourd’hui

Phillip a ajouté: « Je pensais qu’il était incroyablement éloquent sur la santé mentale et je suis entré dans ce podcast en pensant ‘oh Harry, tais-toi’ et en suis sorti en pensant ‘bien pour toi’. »

Au cours de l’interview sur le podcast Armchair Exert, Harry a déclaré qu’il était en relation avec le personnage de Jim Carey Truman Show qui a chaque seconde de sa vie scrutée et diffusée dans le monde entier – et se sent souvent comme un animal dans un zoo.

Le prince a également déclaré avoir reçu « des abus vils et toxiques » en ligne et s’est demandé ce qui avait poussé les trolls à vouloir s’en prendre à lui.

4 Le chat a de nouveau suscité le débat Crédits: Getty

Ailleurs dans le podcast, Harry a révélé …

Le prince Harry affirme que sa vie est comme le film The Truman Show et qu’il est visé par des « abus vils et toxiques » de la part de trolls

Harry a révélé comment lui et Meghan Markle se sont rencontrés pour la première fois dans un supermarché – et a « prétendu » qu’ils ne se connaissaient pas pour éviter d’attirer l’attention

Harry essaie d’avoir de la «compassion» pour les trolls, mais trouve cela «vraiment difficile quand on est en réception»

Le duc a déclaré que la vie s’était sentie « plus libre » depuis son déménagement à Los Angeles avec Meghan

Harry ne croit pas à «l’ancienne façon de penser» où les filles «veulent juste être une princesse»

Meghan Markle a donné au prince Harry des paroles de sagesse sur la vie royale – en lui disant « vous pouvez créer votre propre vie mieux que n’importe quelle princesse »

Au cours de la conversation, Harry Harry a dit qu’il voulait désespérément «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance génétiques» causée par la parentalité royale.

Le duc de Sussex, qui attend une fille avec sa femme Meghan, a juré de ne pas «transmettre» la douleur que les autres membres de sa famille ont vécue à ses enfants.

Bien que ses commentaires aient été largement considérés comme une attaque contre son père, beaucoup sur les réseaux sociaux ont souligné que ses critiques semblaient également faire honte à son défunt grand-père pour l’impact de sa parentalité sur le prince Charles.