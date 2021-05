Phillip Schofield dit qu’il adorerait faire SAS mais Holly Willoughby dit que c’est son «  pire cauchemar  »

CE MATIN, l’hôte Phillip Schofield a déclaré qu’il adorerait aller sur SAS Who Dares Wins.

Le joueur de 59 ans a admis qu’il aimerait être mis à l’épreuve par la star de l’émission Jason Fox – mais Holly Willoughby n’aurait pas pu être plus en désaccord.

5 Phillip Schofield aimerait essayer SAS Who Dares Wins

Alors qu’ils discutaient avec Foxy sur le programme d’aujourd’hui, Holly s’est demandé pourquoi quelqu’un ferait le spectacle.

Elle a admis: «Ce serait mon pire cauchemar absolu et je sais que tout le monde est sur son propre chemin…»

Phillip lui a dit: « Il y en a beaucoup que j’aimerais faire. »

5 Holly Willoughby a déclaré que le spectacle serait son pire cauchemar

5 Jason Fox est apparu dans This Morning aujourd’hui pour discuter de son nouveau livre Crédits: Rex

Shocked Holly lui a demandé: « Est-ce qu’il y a? », Comme Jason lui a dit qu’il devrait venir dans la série.

Expliquant pourquoi elle n’était pas intéressée, Holly a poursuivi: «Savez-vous ce que c’est? Vous me perdez tout de suite en criant. Si quelqu’un me crie dessus, je dis «c’est tout». »

Jason a répondu: « Je suis cependant d’accord avec vous, je me demande parfois pourquoi les gens font du bénévolat. »

5 L’émission voit Jason mettre les concurrents à l’épreuve

Alors que Holly riait de sa réponse, Jason a clarifié, en disant: «Ils sont en voyage, n’est-ce pas?»

« Tout est question de découverte de soi, je pense que nous les aidons d’une manière ou d’une autre à trouver leur chemin tout au long de leur vie, espérons-le. »

Jason a joué sur Who Dares Wins depuis sa première série.

À 16 ans, il rejoint les Royal Marines, où il sert pendant vingt ans avant de devenir membre du Special Boat Service.

5 Le duo présentateur a été amusé lorsque Jason a admis qu’il ne savait pas pourquoi les gens faisaient l’émission

Tout au long de sa carrière de combattant, Foxy a dirigé des opérations de sauvetage d’otages, de lutte contre le terrorisme et de surveillance ainsi que des missions de lutte contre les stupéfiants.

Il a maintenant écrit un nouveau livre intitulé Life Under Fire: How to Build Inner Strength and Thrive Under Pressure.

L’un des messages clés du livre est d’obtenir de l’aide et de parler à quelqu’un si vous éprouvez des difficultés.

Expliquant ce qui l’a amené à comprendre cela, il a déclaré: «J’ai quitté l’armée et j’ai eu un problème avec mon sentiment d’appartenance et mon identité. Je me suis retrouvé au sommet d’une falaise en train de contempler le suicide et je pense que ce qui a changé pour moi, j’ai eu un moment où j’ai discuté de tout avec moi-même et j’ai dit « tu fais ça ou tu fais un changement ».

«Mais le changement était d’être honnête avec moi-même, de sortir et de trouver quelqu’un à qui je pourrais parler et de m’aider à trouver un chemin qui marcherait pour aller de l’avant. Pour moi, en parler était la clé, ce n’était rien d’autre, c’était cette conversation initiale.

Il a ajouté: «Nous sommes tous humains, tout est un travail en cours.»