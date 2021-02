Phillip Schofield a salué Holly Willoughby comme la «sœur» qu’il n’a jamais eue.

Le présentateur d’ITV, 58 ans, a déclaré qu’il était un « homme chanceux » d’avoir un « ami farouchement fidèle et merveilleux » dans sa vie.

Tout au long de la pandémie de coronavirus, Phil et Holly se sont associés pour remonter le moral du pays ce matin et maintenant tout en organisant la dernière série de Dancing on Ice.

Il n’est donc pas étonnant que Phil ait eu une vague d’amour pour sa co-présentatrice et amie proche Holly avant son 40e anniversaire le 10 février.









Il a dit OK! magazine: «Il y a eu tellement de fois au fil des ans que je me suis réjoui du fait que Holly est mon amie, j’ai souvent dit qu’elle était la sœur que je n’avais jamais eue.

« Nous nous sommes tenus côte à côte (récemment avec un écart de 2 m) à travers les bons moments et les moments difficiles … Elle est un soutien constant pour moi, fait d’acier et d’amour. Nous avons ri ensemble et pleuré ensemble et nous nous sommes saoulés impuissants. ensemble.

«Je suis un homme chanceux d’avoir dans ma vie un ami si fidèle et si merveilleux.







(Image: Getty Images)



Ils remontent loin et le duo est ami depuis des années tout au long de leur carrière.

L’année dernière, Phil s’est confié à Holly sur sa sexualité lorsqu’il est sorti gay sur le canapé This Morning dans une conversation émotionnelle.

En dehors du travail et de retour à la normale, le couple aimerait se saouler lors d’événements de showbiz et passer des vacances en famille ensemble pendant leur temps libre.







(Image: PA)



On pense que Holly célébrera son 40e anniversaire à l’écran avec un gros gâteau d’anniversaire ce matin.

En outre, la présentatrice aurait l’intention de rejoindre sa sœur et ses amis de la liste A, notamment Spice Girl Emma Bunton et l’actrice Tamzin Outhwaite pour un appel Zoom, selon The Sun.

Nul doute que Holly marquera cette étape avec son mari Dan et leurs trois enfants à la maison.