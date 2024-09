Phillip Schofield dit que Cast Away sera sa dernière apparition à la télévision

Canal 5 L’ancien présentateur de télévision Phillip Schofield a été déposé sur une île déserte de Madagascar pendant 10 jours.

Il y a un peu plus de 15 mois, l’ancien présentateur de télévision Phillip Schofield a déclaré à la BBC : sa carrière était terminée. Il venait de quitter ITV, après avoir avoué avoir eu une liaison avec une jeune employée de l’entreprise, au sujet de laquelle il avait menti. Beaucoup s’attendaient à ce que Schofield quitte définitivement la télévision et il a ensuite disparu des projecteurs. C’était jusqu’au début de la semaine, lorsqu’il a été annoncé il participerait dans Cast Away de Channel 5.

L’homme de 62 ans a déjà tourné la série, où il est resté bloqué sur une île près de Madagascar pendant 10 jours et contraint de se débrouiller tout seul, trouvant sa propre nourriture, son eau et son abri. La BBC a pu visionner à l’avance les deux premiers des trois épisodes.

La famille Schofield reste une unité solide

Canal 5 Schofield a dû trouver de la nourriture, de l’eau et un abri pour lui-même pendant son séjour sur l’île.

L’un des premiers plans du premier épisode montre Schofield assis en train de faire un barbecue en famille avec sa femme Stephanie Lowe et ses deux filles Molly et Ruby. « Nous l’avons vu à ses moments les plus bas, mais j’ai été très fière de lui », dit Molly. Les entretiens avec sa famille sont répartis entre des scènes insulaires, avec sa sexualité discutée en détail. Lors du premier épisode sur l’île, Schofield parle de « vivre pleinement sa vie » et de toujours avoir « l’amour de ma famille », qui, selon lui, n’a « jamais faibli ». Ceci est discuté en relation avec Schofield qui s’est révélé gay en février 2020 sur Instagram, puis en discutant de son annonce avec sa co-animatrice de l’époque, Holly Willoughby, sur This Morning d’ITV. Molly décrit son coming-out comme « très dur pour moi, très dur pour toute la famille – principalement ma mère bien sûr », et dit que « tout a été bouleversé ». Elle dit que depuis qu’il a fait son coming-out, les choses se sont beaucoup améliorées pour la famille – elle se considère comme « la personne la plus chanceuse de tous les temps » parce que ses parents restent les meilleurs amis.

Réfléchir à quel point les choses sont devenues « sombres »

Schofield, qui a présenté This Morning de 2009 à 2023, réfléchit beaucoup sur l’île, parlant devant la caméra de sa carrière sur scène et à la télévision, et de ce qu’elle a été dans les coulisses depuis la disgrâce de son public. Il dit qu’il est allé sur l’île pour vider ses « réservoirs de toxicité » et demande aux gens de le laisser continuer « la vie tranquille que vous m’avez tous donnée ». Le présentateur dit qu’il n’est sorti en public que pour s’occuper de sa mère gravement malade depuis qu’il a quitté ITV, et admet qu’il a envisagé le suicide lorsque les choses sont devenues « sombres ». « Je me suis tellement rapproché, j’avais tout en place, tout était installé et tout était prêt. » Il a ajouté : « Molly a dit : ‘Imaginez-vous ce que cela nous ferait si vous parveniez réellement à y parvenir ? Imaginez ce qui se passerait. Pouvez-vous imaginer ce que cela me ferait si vous faisiez cela sous ma surveillance ?’, et c’était juste assez pour prendre du recul par rapport au bord. « J’aurais pu être hospitalisé. J’avais la possibilité d’être hospitalisé, mais ensuite j’ai pensé que ça allait sortir. Alors j’ai couru jusqu’à la maison familiale et j’ai fermé les portes. »

Schofield reste en colère contre la tournure des choses

Schofield soutient que sa liaison avec un collègue masculin plus jeune était « imprudente mais pas illégale », et dit, lors du deuxième épisode, qu’il « a rendu la vie difficile aux personnes que j’aime le plus ». Il ne semble pas avoir complètement tourné la page depuis son départ d’ITV et des médias en général, déclarant : « J’ai été jeté sous un bus. « Je pourrais conduire le même bus sur tant de monde, mais je ne suis pas ce genre de personne, je ne l’ai jamais été. » Schofield ne nomme personne spécifiquement en dehors de son ancienne agence de gestion, que l’on sait être YMU, qui l’a représenté pendant plus de 30 ans. « J’étais suicidaire, littéralement d’un seul coup et j’ai fini et ils m’ont envoyé ce qui ressemblait à un texte copié-collé du genre ‘cette fois, nous devons te laisser partir' », ajoute-t-il. Il pointe également du doigt trois « lâches » avec lesquels il a travaillé à la télévision – « un qui n’est jamais intervenu dans la file d’attente », « un qui n’est jamais intervenu lorsque j’étais battu par ce journaliste » et « un [who] est simplement orienté vers la marque ». Ses références de commentaires « file d’attente » la réaction publique à laquelle il a été confronté quand lui et Willoughby ont évité une file d’attente pouvant aller jusqu’à 20 heures pour visiter la tombe de la reine Elizabeth II.

Il dit que ce sera sa dernière apparition à la télévision

Canal 5 L’apparition de Schofield dans l’émission est différente de ce que les téléspectateurs de This Morning ont vu de lui