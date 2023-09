Phillip Schofield « de retour à la télévision » alors qu’il apparaît dans l’émission numéro un de Netflix après la hache de This Morning

PHILLIP Schofield a été repéré « de retour à la télévision » quatre mois après avoir été exclu de This Morning.

Le présentateur de télévision, 61 ans, n’a pas été vu sur le petit écran depuis son départ de l’émission phare de jour ITV1.

Phillip Schofield est de nouveau « apparu » à la télévision après le scandale de sa liaison

Un extrait de Phil et Holly Willoughby figure dans la série Netflix Who Killed Jill Dando ?

Mais Phil est désormais apparu dans une nouvelle série Netflix.

Le troisième épisode du véritable documentaire policier, Who Killed Jill Dando ?, présente un extrait de Phillip et Holly assis sur le canapé This Morning.

Phil reste silencieux pendant que Holly dit aux téléspectateurs : « Ce qui s’est passé ce matin-là reste un mystère, le crime n’est pas résolu, son assassin n’a jamais été traduit en justice. »

Les mains sur les genoux pendant qu’il laisse sa co-star parler, Phil a l’air pensif.

Le segment a été initialement diffusé au printemps 2022 et marquait le 23e anniversaire du meurtre de la journaliste Jill Dando.

Il comportait une interview du journaliste d’investigation Mark Williams-Thomas.

Phil a démissionné de son travail dans This Morning en mai après avoir avoué avoir eu une liaison avec un coureur « beaucoup plus jeune » de la série alors qu’il était marié.

Le présentateur a déclaré qu’il s’agissait d’une relation « imprudente mais pas illégale ».

Phillip a admis qu’il avait menti à ITV, Holly Willoughby et à sa famille au sujet de cette liaison qui durait six mois.

Dans sa première interview après la révélation du scandale, Philip a déclaré en exclusivité au Sun qu’il n’avait eu aucun contact avec Holly depuis l’annonce de la nouvelle.

Il nous a dit : « J’ai perdu mon meilleur ami. Je l’ai laissée tomber (Holly). J’ai laissé tomber toute cette démonstration. J’ai laissé tomber les téléspectateurs.

« Holly ne savait pas (à propos de la romance). Et elle a été l’un des premiers SMS que j’ai envoyé pour dire : « Je suis tellement désolé de t’avoir menti ».

« Elle n’a pas répondu et je comprends également pourquoi elle n’a pas répondu. Donc voilà. Si quelqu’un relie Holly à cela d’une manière ou d’une autre ; c’est absolument, totalement faux.

«Je n’ai eu aucune querelle avec Holly. C’est ma sœur à la télé. Mais à juste titre, quand je suis au milieu d’une émission de merde avec une mauvaise presse à propos de quelque chose pour lequel je n’ai rien fait de mal – en fait, j’ai tout bien fait – c’est une chasse aux sorcières. Et cela enlève cette (amitié).

« À juste titre, elle va prendre du recul et penser : « Je dois prendre du recul par rapport à ça », et je le comprends parfaitement.

Après que Phillip ait quitté son rôle dans l’émission télévisée, des allégations d’une culture d’intimidation toxique ont émergé.

ITV a annoncé en mai qu’un examen externe de sa gestion initiale de la saga Schofield avait été ordonné.

Cette semaine, il a été révélé que la gestion du scandale par ITV serait probablement reportée à plus tard cette année.

Le segment présenté dans le documentaire Netflix diffusé sur This Morning l'année dernière