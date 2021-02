PHILLIP Schofield a été laissé le visage rouge après qu’une bévue d’ombre a donné l’impression qu’il s’était «mouillé» dans un claquement de danse sur glace en coulisses.

La star de 58 ans a partagé l’image hilarante de son histoire Instagram après l’émission en direct de ce soir – et a heureusement pu voir le côté drôle.

Le cliché a été pris par son styliste David O’Brien – et la combinaison de l’éclairage du studio et du positionnement de David a projeté son ombre sur l’entrejambe de Phil, donnant l’illusion d’une tache très malheureuse.

Le présentateur de télévision sourit parfaitement inconscient sur la photo, mais a été horrifié quand il a regardé en arrière à travers sa pellicule.

Il a légendé le message: « Quand les photos glam tournent mal !!

« @ DavidOBrien75 n’a pas réalisé que son ombre me donnait l’air de me faire pipi troos !! »

Phil a également ajouté une série de pleurs avec des émojis de rire pour montrer son amusement.

Ce soir, c’était une soirée bien remplie dans les coulisses de Dancing On Ice, la co-animatrice de Phil, Holly Willoughby, se rendant également sur les réseaux sociaux pour partager quelques clichés.

Cependant, plutôt que des taches d’ombre suspectes, la beauté blonde était ravie d’avoir été « extrêmement gâtée » par les patrons de l’émission avant son 40e anniversaire mercredi.

Dans un claquement étonnant, la mère de trois enfants a posé devant des lettres géantes lumineuses qui épelaient son nom, qui avait été décoré de flamants roses.

Des rideaux de guirlandes métalliques argentées ont également été mis en place, avec des ballons visibles dans un coin.

Phillip Schofield révèle que Dancing On Ice est à court de réserves et ne peut plus se permettre de blessures ou de maladies

Holly avait l’air sensationnelle alors qu’elle se tenait une main sur sa hanche, vêtue de la robe moulante bleu clair qu’elle portait dans l’émission.

La star émue a légendé la photo: « Merci @dancingonice de m’avoir fait me sentir si spéciale … ça a commencé ma semaine d’anniversaire avec style …

« Honnêtement, je me suis senti extrêmement gâté aujourd’hui avec toutes les décorations et le gâteau !!!! Merci…. Je t’aime en morceaux! 🎂 💗🦄🦩🌸✨🍭🥂 ».

Pendant ce temps, les fans de DOI étaient furieux lorsque le comique Matt Richardson a été éliminé de la compétition lors de sa toute première semaine – et d’autres téléspectateurs ont accusé les juges de marquer Faye Brookes « injustement ».