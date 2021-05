Phillip Schofield de ce matin se dispute avec un invité au sujet du prince Harry et dit à Holly Willoughby «  fermez votre visage  »

Phillip Schofield de THIS Morning a lancé la semaine sous une forme fougueuse aujourd’hui alors qu’il prenait un invité à la tâche pour ses commentaires sur le prince Harry.

La femme de 59 ans a dit plus tard avec effronterie à la co-animatrice Holly Willoughby de «se fermer le visage» dans un débat sur la façon de couper des scones.

6 Phillip Schofield s’est lancé dans une diatribe défendant le prince Harry

Au cours du segment des nouvelles quotidiennes, le sujet de la dernière interview de Harry – sur un podcast avec l’acteur américain Dax Shephard – a été soulevé.

Phillip s’est rapidement lancé dans une diatribe à propos de la couverture du chat, en disant: «Je pensais que le podcast avait été fait de manière choquante, ce sont des interviewers terribles. Tais-toi et laisse-le parler. Donc je ne pensais pas que c’était bon de toute façon.

«Ce qui était intéressant, c’est que lorsque vous écoutez le podcast complet, vous voyez les gros titres. Quand il était dans le Truman Show – gros titre, non, il a été nourri de cette ligne et puis il l’a répétée. Il y avait donc beaucoup de choses très injustes.

6 Gyles Brandeth débattait du podcast Prince Harry

6 Phil a dit effrontément à Holly de « se taire » alors qu’ils ramaient sur les scones

«Je pensais qu’il était incroyablement éloquent sur la santé mentale et je suis entré dans ce podcast en pensant ‘oh Harry, tais-toi’ et en suis sorti en pensant ‘bien pour toi’. »

L’invité Gyles Brandeth s’est joint à nous et a déclaré: «Je vais simplement dire que l’une des raisons pour lesquelles il a des problèmes avec l’Amérique est de dire que le premier amendement est dingue. Le qualifier de dingue n’est pas une bonne idée. »

6 Phil, élevé de Cornouailles, est très passionné par ses scones

6 Phillip a rapidement corrigé Gyles pendant le débat

Mais Phillip l’a rapidement interrompu pour le remettre dans l’ordre, en disant: «Giles, giles, je dois dire qu’il n’a pas dit ça. Lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet, il a dit: «Je ne veux pas faire de commentaire sur le premier amendement, je viens juste d’arriver ici, c’est vraiment assez déroutant pour quelqu’un comme moi, c’est un peu dingue».

Au cours du segment suivant, Holly a exprimé son choc de la façon dont Phillip coupait ces scones.

Elle s’est exclamée: « Qu’est-ce que tu fais? Pourquoi … »

Le prince Harry a parlé sur un podcast de Dax Shephard

Phil, qui a grandi à Cornwall et est clairement passionné par les scones, a répondu: « Ferme ta gueule. Tu me donnes du mal à couper ça et … »

Holly lui a dit: « C’est bon. Rentrez. »

Phillip a déclaré: « J’ai bien l’intention de faire exactement cela. Si vous mettez un scone devant moi, je vais certainement le faire à la manière des Cornouailles. »