Phillip Schofield de ce matin est tout sourire alors qu’il fait la fête SANS Holly après avoir été hué aux NTA

PHILLIP Schofield était tout sourire alors qu’il célébrait la victoire des NTA de This Morning hier soir sans Holly Willoughby.

La star de la télévision avait un grand sourire sur son visage alors qu’il quittait la Wembley Arena de Londres après avoir récupéré un autre gong pour la collection de la paire.

Éclaboussure

Phillip Schofield a célébré la victoire des NTA de This Morning sans Holly Willoughby[/caption]

Éclaboussure

La star de la télévision avait l’air suave dans une veste en velours[/caption]

Getty

Holly Willoughby a quitté les NTA avant la fin[/caption]

Rex

Plus tôt dans la nuit, Holly s’est échappée de la cérémonie avant la fin du spectacle.

La star a été huée avec sa co-star Phil et toute leur équipe alors qu’ils ramassaient le meilleur gong de jour pour This Morning.

Le couple a fait un visage courageux mais Holly a clairement indiqué qu’elle ne traînait pas.

Un spectateur a déclaré: «Holly a décroché son prix du meilleur jour, puis est partie 30 minutes après.

En savoir plus sur les NTA BOUCHON DE SPECTACLE Olivia Attwood de Love Island impressionne dans une combinaison en PVC plongeante aux NTA avaient leur phil Les téléspectateurs des NTA repèrent une querelle secrète alors que les meilleures stars ne parviennent pas à applaudir Holly et Phil

“Normalement, elle reste autour d’un verre avec Phil et l’équipe, mais elle a fait une sortie anticipée.

“Elle a été vue quittant la cérémonie et montant dans une voiture à l’extérieur juste après 22 heures.”

La fille dorée Holly avait l’air embarrassée alors que la foule la huait, elle et Phil, après leur victoire.

La paire a eu une réaction glaciale suite au contrecoup de «file d’attente».





Une source dans le public a déclaré: «Les huées dans la salle étaient très bruyantes lorsque Holly et Phil ont été annoncés comme gagnants.

“C’était vraiment gênant.

« Judi Love de Loose Women n’a pas applaudi non plus. Tout était très gênant.

Ceux qui regardaient à la maison ont remarqué qu’Alison Hammond avait reçu d’énormes acclamations alors qu’elle prenait le micro après eux.

Phillip a été submergé par l’émotion lorsque This Morning a été annoncé après quelques semaines difficiles.

Malgré la controverse après avoir affirmé qu’ils avaient sauté la file d’attente pour la reine, ils ont vu la concurrence de Loose Women, The Chase et The Repair Shop.