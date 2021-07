Phillip Schofield de ce matin donne 1 000 £ SUPPLÉMENTAIRES à un joueur au grand cœur de Spin To Win après avoir remis un prix à une œuvre caritative

Phillip Schofield de CE matin a donné 1 000 £ supplémentaires à un joueur de Spin To Win qui a donné son prix en argent à une œuvre caritative.

Sureka au grand cœur de Newcastle a remporté un jackpot de 2 000 £ sur le jeu, mais a ensuite demandé que la moitié de l’argent soit reversée à une œuvre caritative.

4 L’hôte de ce matin, Phillip Schofield, a remis 1 000 £ supplémentaires

L’hôte était tellement émue qu’elle a demandé à Phillip après la grande victoire : « Puis-je demander une faveur s’il vous plaît ?

« Puis-je demander que 500 £ de l’argent soient versés à Parkinson’s UK et également 500 £ à la Lewy Body Dementia Society, s’il vous plaît? »

Phillip a dit qu’elle le pouvait, en demandant: « Pourquoi est-ce, pourquoi les avez-vous choisis? »

Elle a répondu: « Pour mes parents. » Phillip a demandé: « Est-ce qu’ils vont bien? » et elle lui a dit: « Non. Non, ils ne le sont pas. »

4 Holly Willoughby a été visiblement émue par le geste bienveillant

4 L’appelant, Sureka, avait déjà gagné 2 000 £ au tirage au sort aujourd’hui

4 Holly a dit au généreux spectateur: « Je suis content que nous vous ayons appelé aujourd’hui »

Il a déclaré: « Très bien, ce que nous avons décidé de faire, c’est que vous avez vos 2 000 £, mais nous allons vous donner mille livres supplémentaires à donner à votre organisme de bienfaisance.

« Alors, vous obtenez toujours votre argent, d’accord ? »

Elle a dit au couple: « Merci beaucoup, je l’apprécie » et la co-animatrice Holly Willoughby a déclaré: « Je suis contente que nous vous ayons appelé aujourd’hui. »

Spin To Win, joué presque tous les jours sur This Morning, voit les appelants gagner jusqu’à 3 000 £ sur le tour d’une roue ou le rouleau d’une tombola.

Après avoir répondu à leur phrase avec une phrase convenue à l’avance, ils ont une chance de gagner un prix en argent.

Sureka a choisi de choisir son prix parmi une sélection aléatoire de balles choisies par Holly.