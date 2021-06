Phillip Schofield de ce matin a été contraint de s’excuser auprès des téléspectateurs après que le chef jurant ait dit « *** » en direct à l’antenne

Phillip Schofield de CE matin a été contraint de s’excuser après que le chef Clodagh McKenna a largué la bombe S en direct à l’antenne.

La pâtissière ensoleillée préparait un gâteau à la fleur de sureau et au citron avec un cocktail quand du shaker s’est répandu et elle a lâché: « Oh merde. »

3 Le chef Clodagh McKenna a dit « Oh putain » après avoir tâtonné un cocktail d’été

Choqués, Phillip et sa co-animatrice Holly Willoughby, 40 ans, ont mis les mains sur la bouche – avant de s’effondrer dans une crise de nerfs.

Phillip, 57 ans, a déclaré aux téléspectateurs: « Elle a tendance à oublier que nous sommes en fait à la télé. »

Le chef a insisté : « Désolé. Bon, ça arrive. »

Suggérant que cela aurait pu arriver à n’importe qui, elle a ajouté: « Laissez-les être les premiers à jeter une pierre. Et ils le feront. »

3 Les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield ont regardé avec horreur

3 Il a déclaré aux téléspectateurs: « Juste pour des raisons de conformité, nous nous excusons »

Éclatant à nouveau de rire, Phillip a répondu: « Oh mon Dieu, je t’aime tellement. »

Cependant, après avoir semblé être un message à l’oreille de la part des patrons, il a ajouté: « Nous venons encore une fois, juste pour des raisons de conformité, nous nous excusons. Nous prenons cela au sérieux. »

Il a ajouté en levant son verre : « Quand elle a commencé à jurer, j’ai décidé de commencer à boire assez fort. »

Ce n’était pas le seul problème à surgir dans le segment de la cuisine, Holly révélant accidentellement le gâteau de mariage secret de Clodagh.

Elle a dit : « C’est si bon, et tu aimes tellement ce gâteau, tu l’avais dans ton gâteau de mariage ? »

Le chef a répondu après une pause: « Eh bien, ça va être dans mon gâteau de mariage en août mais je n’allais le dire à personne. »

Mortifiée, Holly lui a dit: « Oh, je suis tellement désolée. »