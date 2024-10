Phillip Schofield annonce le décès de sa mère

L’ancienne présentatrice de télévision a écrit qu’elle est décédée lundi après-midi, la qualifiant de « calme, paisible, belle et digne ».

Il a partagé une histoire Instagram avec plusieurs photos de sa mère, Pat, dont une de ses ailes marchant, la qualifiant de « l’une des plus vieilles femmes de tous les temps » à le faire.

Schofield a déclaré: « Je serai toujours fier et privilégié qu’elle soit ma mère. Je t’aime maman, pour toujours. »

L’ancien animateur de This Morning, Phillip Schofield, a annoncé le décès de sa mère, après un « week-end déchirant ».

Selon de nombreuses informations, elle était âgée de 88 ans lorsqu’elle est décédée.

« Après un week-end déchirant, ma magnifique maman a décidé qu’il était temps d’aller chez sa bien-aimée [husband] Brian », a-t-il déclaré.

« Pendant trois jours, nous l’avons tenue, aimée, serrée dans nos bras et lui avons dit tout ce qu’il fallait dire », a ajouté Schofield, remerciant les équipes médicales « qui ont été, dans le passé et ce week-end, celles de ma mère et de nos anges ».

Son père est décédé en 2008.

La nouvelle de la mort de sa mère suit celle de Schofield récente apparition en solo dans l’émission Cast Away de Channel 5dans lequel il évoque son départ d’ITV en 2023, après avoir menti, avant d’admettre plus tard une liaison avec un jeune employé de l’entreprise.

Il a ensuite disparu des projecteurs et a déclaré à la BBC que sa carrière était terminée.

Dans Cast Away – son premier retour dans une série télévisée depuis qu’il a quitté ITV – Schofield a passé 10 jours seul sur une petite île au large de Madagascar.

Il a suggéré dans l’émission que ce serait sa dernière apparition à la télévision.