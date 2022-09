Phillip Schofield abandonné par les fans tandis que la popularité de Holly Willoughby monte en flèche au milieu de la file d’attente

PHILLIP Schofield a vu des fans l’abandonner sur les réseaux sociaux au milieu d’une “file d’attente”, mais la popularité de Holly Willoughby a grimpé en flèche.

Le duo assiégé de This Morning a fait l’objet d’un contrecoup intense au cours de la semaine dernière, à la suite d’accusations d’avoir sauté la file d’attente pour voir la reine allongée dans l’état.

Holly, 41 ans, et Phillip, 60 ans, ont nié avec véhémence tout acte répréhensible et ont reçu le plein soutien d’ITV, mais le couple a encore dû faire face au stress d’une pétition pour les faire virer.

Mais alors que les fans inquiets de la paire ont souligné à quel point ils avaient semblé «modérés» et «en larmes» lors de la populaire émission de jour cette semaine, il semble que Phil soit peut-être plus en disgrâce auprès du public que son co-animateur – du moins si la nature inconstante des médias sociaux est quelque chose à passer.

Les statistiques recueillies par le site Web d’analyse des médias sociaux Social Blade révèlent que Phil perd progressivement des fans depuis plus d’un an maintenant, mais a connu sa plus forte baisse cette semaine.

Au cours des 12 derniers mois, Phil a perdu 117 769 fans sur Twitter et Instagram, tandis que Holly, qui a récemment obtenu le soutien de son partenaire Marks & Spencer, en a gagné 787 783.

Depuis septembre 2021, la star aux cheveux argentés a perdu 89 260 abonnés Instagram, dont 10 170 ne l’ont pas suivi au cours des 30 derniers jours seulement et 2 941 la semaine dernière.

En revanche, Holly a gagné un total de 729 202 nouveaux abonnés Instagram au cours des 12 derniers mois et a attiré 35 790 nouveaux fans sur la plateforme au cours des 30 derniers jours.

Sur Twitter, pendant ce temps, Phil a perdu 28 508 abonnés au cours des 12 derniers mois, dont 5 655 ne l’ont plus suivi au cours des 30 derniers jours.

Au cours de la même période, Holly a gagné 58 581 nouveaux abonnés sur la plateforme.





Bien sûr, le nombre important de followers de Phil n’est toujours pas à renifler, avec un total actuel de 3 032 459 abonnés sur Instagram et 4 482 362 sur Twitter.

Mais grâce à son contrat de mode avec M&S et la célèbre marque de bien-être Wylde Moon, l’attrait de Holly continue de se développer et ses 8 068 141 abonnés Instagram et 7 299 641 sur Twitter sont battus.

Lorsque la colère a commencé à monter envers Holly et Phil après leur visite à Westminster Hall vendredi dernier, ITV n’a pas tardé à publier une déclaration pour soutenir la paire.

“Bonjour tout le monde, nous aimerions clarifier quelque chose”, a-t-il commencé. “Nous avons demandé à Phillip et Holly de faire partie d’un film pour le programme de ce mardi. Ils n’ont pas sauté la file d’attente, n’ont pas eu d’accès VIP ou n’ont pas défilé devant la reine en état – mais étaient plutôt là à titre professionnel dans le cadre des médias du monde pour rendre compte de l’événement.

Lors de l’émission de mardi, Holly a abordé l’incident dans un VT.

Holly a déclaré aux téléspectateurs lors de la diffusion des images: “Comme des centaines de diffuseurs et de journalistes accrédités, nous avons reçu l’autorisation officielle d’accéder à la salle.

“C’était strictement dans le but de rendre compte de l’événement pour des millions de personnes au Royaume-Uni qui n’ont pas pu visiter Westminster en personne.

«Les règles étaient que nous serions rapidement escortés sur les bords jusqu’à une plate-forme à l’arrière. En revanche, ceux qui rendaient hommage marchaient le long d’une zone recouverte de moquette à côté du cercueil et avaient le temps de faire une pause.

«Aucun des diffuseurs et des journalistes n’a pris la place de qui que ce soit dans la file d’attente et personne n’a dépassé la reine.

“Nous avons bien sûr respecté ces règles, mais nous avons réalisé que cela pouvait ressembler à autre chose et nous comprenons donc parfaitement la réaction.

“S’il vous plaît, sachez que nous ne sauterions jamais une file d’attente.”

Un clip a suivi de l’extérieur de Westminster Hall alors que Phil réfléchissait à sa visite et a déclaré: “Ce doit être l’un des moments les plus profonds de ma vie.”

