Phillip Schofield a l’air abattu comme il le voit pour la première fois depuis que Holly Willoughy a quitté This Morning

PHILLIP Schofield a été photographié pour la première fois depuis que l’ancienne meilleure amie Holly Willoughby a quitté This Morning.

Phillip, ancienne star d’ITV, qui a été licenciée par la chaîne plus tôt cette année après avoir admis une liaison avec un collègue masculin beaucoup plus jeune, avait l’air abattu alors qu’il se dirigeait vers sa voiture dans l’ouest de Londres.

Phillip Schofield vu pour la première fois depuis que Holly Willoughby a quitté This Morning

La star de la télévision n'est plus sur la scène depuis que le scandale de sa liaison a été révélé plus tôt cette année

La toute première émission de Holly sur This Morning aux côtés de l'animateur supprimé Phillip Schofield

L’homme de 61 ans est sorti dans un quartier verdoyant vêtu d’un pull gris, d’un jean bleu et de Converse bordeaux.

Phil n’a pas encore commenté la sortie surprise de sa co-star de longue date du programme plus tôt cette semaine.

Et Holly a notamment omis de mentionner son ancien acolyte dans sa brève déclaration de sortie.

La relation du couple, à la fois professionnelle et personnelle, s’est détériorée à la lumière des mensonges de Phil sur sa liaison.

Holly se serait sentie trahie par ses actes et les deux hommes ne se sont pas parlé depuis que cela a été révélé.

Depuis, sa position dans le programme faisait l’objet d’un examen minutieux. Malgré l’absence d’actes répréhensibles de la part de Holly, de nombreux téléspectateurs n’aimaient pas la façon dont elle avait réagi au scandale en affirmant qu’elle avait « jeté Phil sous le bus » en prenant ses distances avec lui.

Dans sa déclaration de démission, elle a déclaré : « J’ai fait savoir à ITV aujourd’hui qu’après 14 ans, je ne reviendrai pas à This Morning.

« À tous ceux qui ont travaillé sur la série au fil des ans, merci beaucoup.

« C’est un au revoir tellement difficile, vous êtes incroyable et je serai toujours fier de ce que nous avons fait ensemble.

«Merci à tout le monde chez ITV pour votre soutien. À tous les invités qui se sont assis sur notre canapé, merci.

Les initiés du diffuseur soupçonnent que le départ rapide et sans opposition de Holly en quelques heures a été soigneusement chorégraphié avant la publication d’une enquête majeure sur la culture dans This Morning, largement considérée comme accablante.

Aujourd’hui, nous avons révélé que This Morning allait subir une « refonte complète » au cours de la nouvelle année après le dernier chaos de l’émission.

Les patrons d’ITV jettent le filet pour « les nouveaux Phil et Holly », avec des animateurs non testés prenant le relais dans un décor repensé à partir de janvier, peut révéler The Sun.

Cette décision intervient alors que les chiffres d’audience sont tombés à environ 700 000, laissant le personnel craindre pour leur emplois.

La liste actuelle des talents à l’écran – dont Alison Hammond, Craig Doyle, Josie Gibson, Dermot O’Leary et Rochelle Humes – restera tous en place, travaillant autour des nouveaux présentateurs.

Le favori du réseau, Ben Shephard, est l’un des noms dans le cadre pour remplacer Phillip Schofield, qui a été licencié sans cérémonie en mai.

Il sera testé aux côtés d’une multitude de prénoms féminins « excitants » potentiels.

Hier soir, un initié de l’émission a déclaré : « Ces 12 mois ont été turbulents, culminant avec des semaines sismiques.

« La décision de Holly de partir a envoyé une onde de choc dans les couloirs de pouvoir chez ITV, mais le sentiment est maintenant qu’un changement doit être apporté – et c’est l’impulsion nécessaire.

« Le patron de This Morning, Martin Frizell, continuera de mener la charge et travaille sans relâche pour donner aux téléspectateurs ce qu’ils veulent : une émission de magazine chaleureuse, animée et de bien-être, animée par deux nouveaux présentateurs.

« Un flot de présentateurs passionnants, issus de tous horizons différents, rencontreront des dirigeants au cours de la suivant quelques semaines jusqu’à ce qu’ils trouvent un couple avec l’alchimie parfaite.

« This Morning reste la marque de jour la plus lucrative d’ITV, et pour eux, c’est autant une question de format que de visages.

« L’objectif est de ramener l’alchimie des beaux jours de la série et de ramener les chiffres d’audience à la barre du million.

« Tous les efforts sont déployés pour y parvenir. »

Le nom emblématique du programme, qui existe depuis 35 ans, restera — contrairement aux suggestions, il pourrait recevoir un nouveau titre.

