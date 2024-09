Phillip Schofield « a failli mettre fin à sa vie » après sa sortie matinale

L’ancien présentateur de télévision britannique Phillip Schofield a déclaré qu’il « était sur le point de mettre fin à ses jours » après avoir quitté son rôle de premier plan dans l’émission ITV. Ce matin

Schofield a quitté la série, qu’il a co-animée avec Holly Willoughby, en mai 2023, après la révélation de sa liaison secrète avec un jeune chercheur. Il est resté sous le radar depuis, mais apparaîtra dans une émission de Channel 5 réfléchissant sur son départ brusque et sa vie depuis. Pour les trois parties NaufragéSchofield a passé quinze jours seul sur l’île de Madagascar, se filmant avec une équipe de tournage stationnée sur une autre île.

Schofield, qui était auparavant l’une des stars de la télévision les plus connues et les mieux payées du Royaume-Uni, a déclaré que seule la pensée de ses filles l’empêchait de mettre à exécution son projet de se faire du mal.

Le Gardien le journal rapporte que, dans l’émission qui sera diffusée lundi soir, il a déclaré :

« J’avais tout en place, tout était installé et tout était prêt. (Fille) Molly a dit : « Imaginez-vous ce que cela nous ferait si vous parveniez réellement à y parvenir ? Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait et pouvez-vous imaginer ce que cela me ferait si vous faisiez cela sous ma surveillance ? Et c’était juste assez pour prendre du recul par rapport au bord. »

Et il a également critiqué la façon dont il avait été traité par ses anciens camarades d’ITV, dont Willoughby, dont il était très proche avant son départ. Il a déclaré : « Quand vous jetez quelqu’un sous un bus, vous devez avoir une très bonne raison pour le faire. »

Concernant son futur emploi, il a semblé confirmer qu’il n’apparaîtrait plus sur ITV, en disant : « Même si mes meilleurs amis l’hébergent, il y a certaines chaînes pour lesquelles vous ne travaillerez tout simplement pas. Il y a juste certaines personnes pour qui vous ne travaillerez pas.

Schofield avait précédemment qualifié sa liaison de « imprudente mais pas illégale » et avait déclaré qu’il serait à jamais désolé pour ses actes, notamment en mentant sur la relation avec ses patrons de télévision. À l’époque, son agent s’est séparé de lui et il n’est plus apparu à la télévision britannique depuis.