Phillip Schofield a été limogé de son poste d’ambassadeur de Prince’s Trust à la suite du scandale de This Morning

Le Prince’s Trust a confirmé que Phillip Schofield avait été démis de ses fonctions d’ambassadeur de l’association caritative après son scandale This Morning.

Phil, 61 ans, a coupé tous les liens avec ITV après qu’il a été révélé qu’il avait une liaison avec un employé beaucoup plus jeune – une semaine seulement après avoir été renvoyé de This Morning.

Cela survient après que Phil et ITV se sont séparés suite à son admission d’une liaison avec un jeune collègue masculin[/caption]

Maintenant, un porte-parole de The Prince’s Trust a déclaré au Sun qu’ils ne travailleraient plus avec l’ancien présentateur de télévision.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « À la lumière des récents aveux de Phillip, nous avons convenu avec lui qu’il n’est plus approprié de travailler ensemble. »

Le week-end dernier, il a été révélé que Phillip avait été abandonné par son agent après que la liaison avec l’employé masculin d’ITV ait été révélée, ce qui n’était pas illégal.

La sortie de Phil’s This Morning avait déjà été confirmée après des semaines de spéculations intenses sur son avenir et une querelle avec la co-animatrice Holly Willoughby, 42 ans – et un initié a révélé que la dispute repoussait même les invités à se présenter avec eux.

Le départ de Phillip a également été alimenté par le fait que son frère Tim a été qualifié de pédo.

À peine six jours plus tard, il a fait une révélation explosive sur sa «relation consensuelle on-off» avec le jeune collègue – ne lui laissant d’autre choix que de quitter complètement ITV.

ITV a déclaré qu’aucun employé de l’émission de jour n’était au courant de l’affaire, car Schofield a « menti » à tout le monde.