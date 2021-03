Le romancier Phillip Roth pourrait être annulé après que ses biographes aient révélé à titre posthume des allégations de sa vie reflétant la misogynie vue dans ses livres.

L’auteur lauréat du prix Pulitzer, décédé en 2018, était connu pour avoir écrit des romans tout au long du XXe siècle remplis d’une « colère et d’une déception énormes envers les femmes », comme l’a décrit la chercheuse littéraire Mary Allen en 1976.

Après sa mort en 2018, les critiques ont supposé que Roth, dont la famille était juive, ferait face à un jugement pour sa représentation des femmes et des juifs dans son travail et a déjà été qualifié d’antisémite, a rapporté The Conversation.

Maintenant, deux biographes distincts ont affirmé que les révélations de sa vie réelle « sexe et dépravation » pourraient inciter à une réévaluation du travail et des représentations de femmes, a rapporté le Times of London.

Philip Bloom, à gauche, est photographié avec l’ex-épouse et actrice Claire Bloom – qui a déjà fait ses propres déclarations de misogynie dans ses propres mémoires

Le romancier Philip Roth est photographié lors d’une cérémonie à la Maison Blanche en 2011 où il a reçu la Médaille nationale des sciences humaines du président Barack Obama

Ira Nadel, auteur de Philip Roth: A Counterlife, a écrit qu’il était « aussi obsédé sexuellement dans la vraie vie qu’il l’était dans la littérature », a rapporté le média.

La biographie de Nadel, prévue pour le 29 mars, « offre un compte rendu complet de son développement en tant qu’écrivain », selon les notes de l’éditeur sur Amazon.

Blake Bailey, pour son Philip Roth autorisé: la biographie, a reçu l’indépendance et un accès complet de l’auteur lui-même pour passer des années à parcourir ses archives personnelles et à interviewer ses amis et amants.

Dans son livre, Bailey affirme que Roth a visité des bordels de Londres et a choisi des étudiantes pour assister à un séminaire en fonction de leur attractivité et flirte avec les femmes plus jeunes en vieillissant, selon le Times of London.

Lors d’une visite à Londres, Roth aurait cherché des prostituées chinoises sur Curzon Street à Soho.

«Mon Dieu, j’aime l’adultère», dit Roth, qui avait laissé sa femme derrière lui.

Roth s’est marié deux fois dans la vie. Il a rencontré Margaret Martinson à l’âge de 23 ans en 1956 et l’a épousée en 1959.

Williams, qui avait quatre ans de plus que lui, a travaillé comme secrétaire à l’Université de Chicago et a inspiré certains de ses personnages féminins.

Williams a simulé une grossesse et un avortement et le couple s’est séparé en 1963, selon The Atlantic.

Roth a épousé Bloom en 1990 et le couple a divorcé en 1994. Elle a ensuite écrit un mémoire dans lequel elle a dit qu’il était un homme rempli d’une «rage profonde et irrépressible» envers les femmes.

Roth, dont la famille était juive, a souvent critiqué les représentations « antisémites » dans ses œuvres

Elle a refusé son consentement pour un divorce et est décédée plus tard dans un accident de voiture à Central Park en 1968.

En 1976, Roth a commencé à vivre avec l’actrice anglaise Claire Bloom – qui a joué dans A Streetcar Named Desire et près de 60 autres films. Roth a épousé Bloom en 1990 et le couple a divorcé en 1994.

Bloom a écrit plus tard un mémoire intitulé Leaving a Doll’s House dans lequel elle le décrivait comme contrôlant et affirmait avoir examiné chaque décision qu’elle prenait.

Elle l’a également décrit comme un misogyne égocentrique et a écrit qu’il était un homme rempli d’une « rage profonde et irrépressible » envers les femmes.

Bloom a également affirmé que Roth avait forcé sa fille, par un précédent mariage, Anna Steiger, à quitter la maison parce qu’elle « l’ennuyait ».

Claire Bloom est photographiée avec Philip Roth lors de la 38e cérémonie des Bafta Awards en 1986. Un biographe a affirmé que Bloom était considéré par Roth comme «l’exemple par excellence de sa trahison par les femmes».

Avant sa mort, Roth a écrit une réfutation « point par point » des mémoires de Bloom qui étaient légalement sous embargo pendant plusieurs années avant de pouvoir être publiés, a rapporté le Times of London.

«Il ne pouvait pas arrêter de plaider le passé. Il voulait contrôler l’histoire depuis la tombe », a déclaré Nadel à la sortie.

Nadel a fait valoir que Bloom était considéré par Roth comme «l’exemple par excellence de sa trahison par les femmes», a rapporté le Times of London.

Sandra Newman, une romancière américaine, a déclaré à la sortie qu’une autre bataille était due à son travail et que le public moderne pardonnerait moins la misogynie de sa vie et de son travail.

«Vu du point de vue d’aujourd’hui, les livres sont du mauvais côté de MeToo. Ils ont souvent un homme central qui est victime de la culture d’annulation », a-t-elle déclaré au média.

Interrogé par le Times of London s’il pensait que Roth serait un jour annulé, Bailey a déclaré: « Vous ne savez jamais ces jours-ci. »

« Mais je pense qu’il y aura toujours un public pour le travail de Roth dans certains quartiers, et un non-public dans d’autres », a-t-il déclaré.

«J’espère que ma biographie aidera l’image de Roth; bien que cela n’épargne pas ses lacunes, cela le dépeint comme un humain plutôt touchant par rapport à une étiquette de quelque sorte que ce soit.

Après sa mort, de nombreux articles de réflexion ont été publiés sur Roth et la misogynie, dont un du New York Times intitulé « Ce que Philip Roth ne savait pas sur les femmes pourrait remplir un livre ».

« Philip Roth est célèbre pour avoir introduit la petite tranche du monde de ma famille dans le panthéon américain, élargissant le canon littéraire pour inclure les Juifs américains. Il n’est guère nouveau de souligner qu’il a accompli cet exploit aux dépens des femmes juives », a écrit la romancière Dara Horn dans l’article.

Elle a poursuivi: « Les trois sujets préférés de Roth – les juifs, les femmes et le New Jersey – restent tous des cibles socialement acceptables de moqueries publiques irrationnelles, et Roth était un virtuose pour se moquer de la combinaison des trois. »

« Roth, qui a atteint la vraie grandeur en représentant des personnes comme lui, n’a jamais eu l’imagination de donner une âme à ces femmes », a-t-elle ajouté.

Dans un article du Canadian Jewish News, Sarah Horowitz a écrit: «J’avoue que je fais partie de ces lectrices qui admirent à la fois la grandeur littéraire de Roth et se sentent souvent découragées par les personnages féminins de ses romans.

«Quand j’ai rencontré pour la première fois les romans de Roth en tant que jeune lecteur, je ne pouvais pas les lire sans me sentir comme s’il s’agissait d’un commentaire négatif sur mon propre être.

Elle a ajouté: « Le débat sur la misogynie Roth ouvre une question plus large sur le génie et la moralité. Que pensons-nous du génie littéraire – vraiment, de tout type de génie – qui englobe des attitudes que nous trouvons répréhensibles, voire immorales?

Carmen Callil, l’une des juges d’un panel lorsque Roth était en lice pour un prix Man Booker, a démissionné en signe de protestation lorsqu’elle a appris qu’il obtiendrait le prix, a rapporté Reuters à l’époque.

Mike Witcombe, maître de conférences à l’Université de Bath Spa, a noté dans un éditorial pour The Conversation que Roth écrit souvent ses critiques féministes dans sa fiction.

Dans le roman Deception de Roth en 1990, Roth s’inscrit comme le protagoniste et place la version fictive de lui-même dans une salle d’audience pour se défendre des accusations de misogynie.

« C’est un argument auquel Roth invitait ses lecteurs à participer. Beaucoup ont relevé le défi », a écrit Witcombe.

« Peu de savants défendraient des scènes comme celle que nous trouvons dans Ma vie d’homme en 1974, dans laquelle un exemple de violence domestique est décrit d’une manière si laconique qu’il apparaît comme indéfendablement vicieux pour de nombreux lecteurs modernes – y compris moi-même. »