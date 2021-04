Une maladie du CERVEAU causée par des coups à la tête a été mise en cause pour une série de massacres au cours desquels les athlètes se déchaînent et se déchaînent.

L’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) est causée par des traumatismes crâniens répétés et a été retrouvée chez d’anciennes stars de la NFL et des lutteurs qui ont commis un meurtre.

Phillip Adams a tué cinq personnes, dont son propre médecin, dans un massacre lié au CTE Crédits: Getty

Le lutteur de la WWE Chris Benoit, qui a massacré sa femme et son fils, et le footballeur Aaron Hernandez, qui a exécuté son ami, ont tous deux souffert de la maladie.

Dans le cas de Hernandez, il a affiché un comportement de plus en plus paranoïaque et agressif et a également été accusé de deux autres meurtres alors qu’il était un athlète millionnaire.

OJ Simpson, accusé et acquitté de double homicide, dit qu’il croit avoir un traumatisme crânien de sa carrière dans la NFL.

Simpson aurait assassiné son ex-femme Nicole Brown et son ami Ron Goldman dans une frénésie au couteau en 1994 – un crime dont il a ensuite été déclaré responsable devant un tribunal civil.

Le footballeur devenu acteur a été emprisonné pour enlèvement et vol en 2007.

Les autopsies sur les personnes atteintes de CTE montrent de graves dommages à certaines parties du cerveau liés à la résolution de problèmes, au jugement et au comportement.

La maladie – qui provoque la démence, la perte de mémoire, des changements de personnalité et des explosions erratiques – a de nouveau fait la une des journaux après que l’ancienne star de la NFL Phillip Adams a tiré et tué cinq personnes en Caroline du Sud jeudi.

Adams, 32 ans, qui a déjà subi deux commotions cérébrales en une période de trois matchs, s’est suicidé lors d’une confrontation avec la police dans le comté de York.

Deux de ses victimes étaient des enfants, âgés de neuf et cinq ans, qui ont été abattus avec leur grand-père Robert Lesslie, 70 ans, qui était le médecin d’Adams.

Un scan du cerveau d’Aaron Hernandez montre les dommages causés par la CTE Crédit: Dr Ann McKee, BU

À la suite des meurtres, le père du tueur, Alonzo Adams, a déclaré: «Je peux dire que c’est un bon gamin. Je pense que le football l’a gâché.

Le Dr Lesslie aurait juste retiré Adams de ses médicaments avant la frénésie meurtrière.

Une autre attaque récente liée à CTE est l’attaque de voiture près du bâtiment du Capitole à Washington DC le 2 avril.

L’ancien footballeur Noah Green a enfoncé sa voiture dans un cordon de sécurité près du bâtiment, tuant un policier avant d’être abattu par des flics.

Et bien que la maladie n’ait pas encore été confirmée par les enquêteurs, la famille de Green dit qu’il souffrait d’illusions et d’hallucinations et pense qu’un traumatisme crânien causé par le football a peut-être contribué à sa santé mentale en déclin.

Christopher Nowinski, qui a cofondé le CTE Center de l’Université de Boston, qui étudiera le cerveau d’Adams, a déclaré au Sun Online que pendant des années, la NFL avait financé de fausses recherches qui ont diminué l’impact des traumatismes crâniens.

Il a déclaré: «La NFL a été exposée pour le financement d’études de recherche médiocre dans le domaine que le Congrès a comparé aux efforts de Big Tobacco pour semer le doute entre le tabagisme et le cancer du poumon.

« Ils ont investi des millions de dollars dans des études de recherche erronées qui ne pouvaient que conclure que les coups à la tête ne causaient pas de problèmes. »

La star de la NFL Hernandez a abattu son ami dans un parc industriel Crédit: Copyright 2017 The Associated Press. Tous les droits sont réservés.

En 2017, des scientifiques de l’Université de Boston ont étudié le cerveau de 111 joueurs de la NFL morts et ont trouvé des preuves de la maladie dans 110 de ces échantillons.

Nowinski, un ancien lutteur professionnel qui a souffert de symptômes à long terme liés à des commotions cérébrales répétées, a déclaré que la recherche suggère qu’au moins 50% des footballeurs de la NFL souffrent de CTE.

Il a déclaré: «Notre étude en 2017 sur les cerveaux de la NFL donnés de 2008 à 2015 – nous avions 99% de ces cerveaux atteints de CTE.

«Ces cerveaux provenaient de près de 10% des joueurs de la NFL décédés au cours de cette période.

« Il existe une analyse intéressante basée sur ces données qui montre qu’il est très peu probable que la prévalence du CTE chez les joueurs de la NFL soit inférieure à 50 pour cent. »

Il a ajouté: « Ce qui vous dit également, c’est que les familles sont incroyablement précises pour diagnostiquer la maladie et que ces familles n’ont aucune formation médicale.

«Cela montre que CTE a des changements très évidents et spécifiques dans une personnalité.

« Si la famille pense que la personne a un CTE et qu’elle est capable de donner son cerveau – elle a raison plus de 90% du temps. »

OJ Simpson, qui aurait assassiné sa femme Nicole Brown, dit qu’il pense avoir subi un traumatisme crânien au cours de sa carrière de footballeur

Simpson a été acquitté du double meurtre, mais a ensuite été déclaré responsable devant un tribunal civil

L’un des cas les plus médiatisés de meurtre lié au CTE impliquait le joueur des New England Patriots Aaron Hernandez, 27 ans.

Apparemment avec le monde à ses pieds, un paranoïaque-Hernandez dormait avec des couteaux et se promenait dans une voiture blindée remplie de fusils et de fusils dans des compartiments cachés.

En juin 2013, la star de la NFL a exécuté son ami Odin Lloyd dans un parc industriel près de chez lui et a ensuite été arrêtée et emprisonnée à perpétuité sans libération conditionnelle.

Il a également été accusé d’avoir tué deux autres personnes mais a été acquitté de ce double homicide.

Après que Hernandez se soit tué dans sa cellule de prison, une autopsie a montré qu’il souffrait d’une grave CTE entraînant un manque de contrôle des impulsions, de la paranoïa et des comportements de rage.

Phillip Adams a tué son médecin Robert Lesslie, à gauche, sa femme Barbara et leurs deux petits-enfants

Un autre meurtre-suicide confirmé de la CTE impliquait le lutteur de la WWE Chris Benoit qui, en 2007, a tué sa femme Nancy et leur fils de sept ans.

Benoit, 40 ans, ancien champion de la WWE, a étranglé sa femme, 43 ans, après l’avoir ligotée chez eux à Fayetteville, en Géorgie.

Le corps de Nancy a été retrouvé par la police enveloppé dans une serviette avec une copie de la Bible placée sur son corps.

Au cours des 24 heures suivantes, Benoît a mis sous sédation son fils Daniel et l’a étouffé avant de laisser une Bible sur son corps.

Deux jours après avoir tué sa femme, Benoit s’est suicidé.

Les tests effectués sur Benoit ont montré qu’il avait une CTE sévère avec un expert affirmant que son cerveau était « si gravement endommagé qu’il ressemblait au cerveau d’un patient de 85 ans atteint de la maladie d’Alzheimer ».

La lutte professionnelle dans les années 1990 et 2000 est devenue plus « extrême », les interprètes se frappant régulièrement au-dessus de la tête avec des chaises et d’autres objets.

L’ancien lutteur Nowinski a déclaré que Benoit avait souffert de multiples commotions cérébrales tout au long de sa carrière qui n’avaient pas été traitées.

Le lutteur Chris Benoit a tué sa femme et son fils de sept ans Crédits: Getty – Contributeur

La star de la WWE, qui s’est suicidée, souffrait d’une grave CTE Crédit: AP: Associated Press

Il a dit que Benoit « était l’un des seuls gars à prendre une chaise à l’arrière de la tête – ce qui est stupide ».

En 2012, le secondeur des Chiefs de Kansas City, Jovan Belcher, 25 ans, a abattu sa petite amie Kasandra Perkins, 22 ans, avant de se suicider.

Un an plus tard, son cerveau présentait des signes de CTE malgré son jeune âge.

Après avoir tiré sur Perkins devant leur petite fille, qui a survécu, le footballeur s’est ensuite rendu au centre d’entraînement des Chiefs et s’est suicidé devant le directeur général Scott Pioli et l’entraîneur Romeo Crennel.

Un autre cas tragique de CTE impliquait Dave Duerson, qui a remporté le Super Bowl en 1985 avec les Bears de Chicago.

Duerson s’est suicidé en 2011 à l’âge de 50 ans et a demandé dans sa note de suicide que son cerveau soit étudié par des experts.

Le footballeur s’est tiré intentionnellement une balle dans la poitrine pour préserver son cerveau.

La famille de Noah Green a suggéré que sa carrière de footballeur avait peut-être contribué à sa santé mentale

Green a écrasé sa voiture dans un cordon de sécurité à Washington ce mois-ci, tuant un policier

Les experts ont constaté qu’il souffrait de CTE.

Nowinski, qui a un doctorat. dans Behavioral Neuroscience, a déclaré que les chercheurs étudient toujours la force de la relation entre la CTE et la violence.

« Tous ceux qui ont CTE ne sont pas devenus agressifs ou violents », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que certaines victimes de meurtres en masse de CTE souffraient également d’autres formes de lésions cérébrales.

Nowinski a félicité la NFL et la WWE pour avoir adopté des «changements culturels spectaculaires».

Il a déclaré: « Il y a eu des dizaines de changements dans le football – comme l’élimination de tous les coups dans l’entraînement.

« Ce n’est autorisé qu’un jour par semaine pendant la saison et certaines équipes ne frappent pas du tout. »

Cependant, il a souligné que le jeu doit être réformé à «tous les niveaux».

« Ce n’est pas seulement l’acte de jouer au football – c’est l’acte de jouer depuis longtemps et la façon dont nous le jouons.

« Nous ne devons pas permettre aux enfants de jouer au football avant l’âge de 14 ans », a-t-il déclaré.

À propos de la WWE, qui a interdit les coups de chaise à la tête, il a déclaré: «La communauté de lutte a été incroyablement réactive à cette recherche et j’enseigne le talent chaque année avec un autre médecin.

« Il y a eu un changement culturel dramatique et tous les lutteurs sont conscients des risques et de la gestion des risques. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez SAMHSA (Administration des services de toxicomanie et de santé mentale) au 1-800-662-HELP (4357).