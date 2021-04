ROCK HILL, SC – Les autorités s’efforcent vendredi de déterminer un motif possible après la fusillade de mercredi lorsque la police a déclaré que l’ancien joueur de la NFL Phillip Adams avait abattu cinq personnes, dont un médecin bien-aimé, sa femme et leurs deux jeunes petits-enfants.

Une cinquième personne travaillant au domicile de la famille a également été retrouvée morte et une sixième a été blessée.

Les responsables espèrent que des réponses pourront être trouvées dans l’autopsie d’Adams. Vendredi, le bureau du coroner du comté de York a annoncé que son cerveau serait testé pour des signes d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) – une maladie dégénérative affectant le cerveau et liée aux athlètes qui souffrent de multiples commotions cérébrales.

Adams, 32 ans, a joué le demi de coin pour des équipes comprenant les 49ers de San Francisco et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a ensuite été retrouvé mort d’une blessure par balle auto-infligée dans la maison de sa famille, en bas de la rue après le massacre de Rock Hill, a déclaré le bureau du shérif du comté de York. Les rapports d’autopsie et de toxicologie sont en attente.

Rock Hill est une ville d’environ 75 000 habitants dans le nord de la Caroline du Sud.

Voici ce que nous savons vendredi:

Un survivant solitaire a été abattu 6 fois et a appelé à l’aide

Le seul survivant de la fusillade a montré des signes d’amélioration prometteurs depuis qu’il a été abattu mercredi, mais un long chemin de récupération reste à parcourir.

Robert Shook, de Cherryville, travaillait dans une maison rurale du comté de York, en Caroline du Sud, lorsqu’un homme armé lui a tiré dessus.

Shook continue de se battre pour sa vie après plusieurs chirurgies au Carolinas Medical Center d’Atrium Health à Charlotte. Shook a été abattu six fois, selon sa cousine, Heather Thompson, qui a parlé vendredi au nom de la famille de Shook.

Shook a réussi à appeler son superviseur aux services GSM pour obtenir de l’aide mercredi et son superviseur a appelé le 911. Un homme de 80 ans coupant de l’herbe à proximité a également appelé le 911.

Les médecins ont dit à la famille Shook qu’il avait plus d’espoir de guérison qu’on ne le pensait initialement. Bien que Shook ait montré des signes favorables, il n’est pas encore tout à fait sorti du bois, a déclaré Thompson.

«Il a encore des blessures graves», dit-elle. «Nous vous demandons simplement de continuer à prier pour lui et à prier pour cette famille s’il vous plaît.»

Famille Lesslie: Qui étaient les victimes?

Les victimes ont été identifiées comme suit: Dr Robert Lesslie, 70 ans; Barbara Lesslie, 69 ans; qui étaient mariés; et leurs petits-enfants Adah Lesslie, 9 ans, et Noah Lesslie, 5 ans.

James Lewis, 38 ans, a été retrouvé mort à l’extérieur. Lewis travaillait à la maison pour une entreprise spécialisée dans la réparation de la climatisation, du toit et du chauffage, a déclaré la police.

Un autre employé a été retrouvé blessé et emmené à l’hôpital où il se trouve dans un état critique.

En savoir plus sur les victimes:« Connaître la famille Lesslie, c’est les aimer »

Comment la famille a-t-elle réagi?

La famille a publié une déclaration par le biais du bureau du shérif décrivant leur chagrin et appelant à des prières pour toutes les personnes impliquées, y compris la famille du suspect.

« Nous sommes vraiment au milieu de l’inimaginable », a déclaré la famille Lesslie dans un communiqué. « Les pertes que nous subissons ne peuvent être prononcées en ce moment. Bien que nous sachions qu’il n’y a pas de réponses qui satisfera la question » pourquoi « , nous sommes sûrs d’une chose: nous ne pleurons pas comme ceux sans espoir. Notre espoir se trouve dans la promesse de Jésus-Christ. À cette fin, nos cœurs sont tournés vers le pardon et la paix. «

La famille a encouragé les personnes souhaitant faire quelque chose pour la famille à stocker les garde-manger et les bibliothèques gratuits de votre communauté et à faire un don au Camp Joy en Caroline du Nord. Le Dr Lesslie a fait du bénévolat au camp pendant plus de 20 ans en tant que médecin du camp, selon Brent Turner, directeur exécutif de l’organisation qui supervise le camp.

Robert Lesslie et Barbara Lesslie, qui ont été professeurs de Bible, ont travaillé au camp de Flat Rock, niché dans les montagnes de Caroline du Nord. Ils ont fait des visites d’été une affaire de famille, amenant des enfants et des petits-enfants comme compagnons bénévoles.

Que nous ont dit les appels au 911?

Les appels au 911 ont commencé vers 16 h 45 mercredi avec un homme s’identifiant comme superviseur d’une entreprise de réparation, selon les enregistrements d’appels fournis par la police. L’homme a rapporté qu’un de ses employés l’avait appelé en criant qu’il avait été abattu alors qu’un deuxième employé ne bougeait pas.

«Il n’arrête pas de dire: ‘J’ai été abattu, j’ai été abattu. Appelez le 911. Veuillez appeler le 911 », a dit l’homme à un opérateur du 911. « L’un ne répond pas, un autre parle mal, et il ne peut pas parler. »

Un voisin de 80 ans a également appelé le 911 et a dit à l’opérateur qu’ils coupaient l’herbe dans la cour lorsqu’ils ont entendu «environ 20 coups de feu». Ils ont rapporté avoir vu une personne allongée sur le sol.

«Rien n’a de sens»: L’ancien joueur de la NFL Phillip Adams a tué cinq personnes – dont des membres de sa famille – en Caroline du Sud, selon la police

Comment la police a-t-elle réagi sur les lieux?

La police a retrouvé Robert et Barbara Lesslie et leurs deux petits-enfants morts dans une pièce à l’arrière de la maison, a déclaré jeudi le shérif du comté de York, Kevin Tolson, lors d’une conférence de presse.

Tolson a déclaré que la police avait trouvé sur les lieux des preuves liant Adams à la fusillade, mais sans donner de détails. Lorsque les autorités ont contacté la famille d’Adams, elles ont découvert qu’il vivait à proximité. La police a évacué certains voisins alors qu’ils recherchaient le suspect avec des chiens policiers.

La voisine Ashley Jackson, 17 ans, a déclaré qu’elle était rentrée chez elle mercredi soir pour trouver des véhicules des forces de l’ordre «grouillant» devant la maison d’Adams. Elle a entendu des agents appeler Phillip Adams pour qu’il «vienne dehors» et qu’ils s’occupent de sa mère.

Les parents d’Adams ont été évacués de la maison et aucun coup de feu n’a été entendu, a déclaré Tolson, mais la police a retrouvé Adams mort à l’intérieur d’une blessure par balle auto-infligée.

Deux armes ont été récupérées: une arme de poing de 9 mm et une arme de poing de calibre .45.

Qui est le suspect, Phillip Adams? Pourquoi est-il testé pour CTE?

Adams a passé six saisons dans la NFL avec les 49ers de San Francisco, les New England Patriots, les Seattle Seahawks, les Oakland Raiders et les New York Jets avant que sa carrière ne se termine en 2015 avec les Falcons d’Atlanta.

En tant que recrue en 2010, Adams a subi une grave blessure à la cheville qui a nécessité une intervention chirurgicale, et en 2012, il a eu deux commotions cérébrales en une période de trois matchs.

Le comportement d’Adams a changé brusquement il y a quelques années, et il a présenté des problèmes de santé mentale alors que «la santé mentale s’est dégradée rapidement et terriblement mal», a déclaré sa sœur, Lauren Adams, à USA TODAY dans une interview. Elle a dit qu’il faisait une réclamation d’invalidité avec la NFL et qu’il se sentait frustré. Il avait consulté des médecins et avait récemment emménagé avec ses parents.

« Je sais qu’il avait fait une demande d’invalidité et il a dit qu’ils lui rendaient la tâche difficile. Et vers la fin, il a eu l’impression qu’ils essayaient de le raidir avec de l’argent », a déclaré Lauren Adams. « Je pense qu’il s’est énervé à ce sujet et c’est un peu là que ça a commencé, avec lui le sentiment que le monde entier était contre lui. »

En savoir plus sur le suspect:Phillip Adams, ancien joueur de la NFL, « la santé mentale s’est dégradée rapidement et terriblement », dit sa sœur

Suite:Le cerveau du suspect de tir de masse, l’ancien joueur de la NFL Phillip Adams sera testé pour CTE

Il n’a pas été immédiatement clair s’il avait subi des blessures durables liées à une commotion cérébrale. Adams n’aurait pas été éligible aux tests dans le cadre d’un vaste règlement entre la NFL et ses anciens joueurs pour de telles blessures, car il n’avait pas pris sa retraite en 2014.

Le test sur son cerveau pour l’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) n’est pas typique des autopsies. Mais l’Université de médecine de Caroline du Sud à Charleston va procéder à l’autopsie, et le bureau du coroner du comté de York collaborera avec l’Université de Boston sur l’évaluation du CTE, a déclaré le bureau du coroner du comté de York dans un communiqué.

Le Centre CTE de l’Université de Boston définit la maladie comme «une maladie dégénérative progressive du cerveau chez les personnes ayant des antécédents de traumatisme cérébral répétitif (souvent des athlètes), y compris des commotions cérébrales symptomatiques ainsi que des coups sous-commotions asymptomatiques à la tête qui ne provoquent pas de symptômes. «

La condition a été fréquemment liée aux joueurs de football et aux boxeurs, bien qu’il n’existe actuellement aucun test permettant de diagnostiquer la CTE chez des personnes vivantes.

Quel était le motif?

La police n’a pas encore déterminé de motif, a déclaré Tolson jeudi.

Les autorités n’ont aucune preuve qu’Adams ait été traité par le Dr Lesslie, a-t-il déclaré, ni aucune information sur les médicaments utilisés par le suspect ou sur les blessures qu’il aurait pu subir en jouant au football.

Contribuant: Nikie Mayo, The Greenville News; Dustin Wyatt et Alex Hicks, Spartanburg Herald-Journal; Gavin Stewart et Michael Hensdill, The Gaston Gazette; Josh Peter, USA AUJOURD’HUI.

Daniel J. Gross reportant pour le Greenville News. Contributeur: Lorenzo Reyes, USA AUJOURD’HUI