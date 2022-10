Phillies vs Braves Livestream: Comment regarder le match 3 de la série Division aujourd’hui

Les Phillies ont licencié leur manager en juin après un début de saison lent et ont été la dernière équipe de la Ligue nationale à se qualifier pour les séries éliminatoires. Après avoir raflé la troisième et dernière place NL Wild Card, ils ont balayé les Cardinals à Saint-Louis lors de la ronde Wild Card. Ils se retrouvent maintenant à deux victoires de passer au NLCS. Après avoir partagé les deux premiers matchs à Atlanta contre le champion en titre Braves, la série se déplace maintenant à Philadelphie pour les matchs 3 et 4. Le jeu 3 commence aujourd’hui à 16h37 HE (13h37 PT) sur FS1.

Voici comment vous pouvez regarder les séries éliminatoires du baseball, des Division Series aux World Series, sur services de diffusion de télévision en direct.

Patrick Smith/Getty Images



Quel est le programme de la série Phillies-Braves ?

Les Phillies ont battu les Cardinals dans leur série Wild Card pour se qualifier pour la série Division contre les Braves. Les Braves ont remporté le NL East et ont l’avantage du terrain dans la série de cinq matchs de la division. Le vainqueur accède à la série de championnats de la Ligue nationale pour affronter le vainqueur de la série Padres-Dodgers.

Voici le calendrier de la série Phillies-Braves.

Jeu 1 : Les Phillies ont gagné 7-6

Les Phillies ont gagné 7-6 Jeu 2 : Atlanta a gagné 3-0

Atlanta a gagné 3-0 Jeu 3 : Braves aux Phillies, vendredi 14 octobre à 16h37 HE (13h37 PT) sur FS1

Braves aux Phillies, vendredi 14 octobre à 16h37 HE (13h37 PT) sur FS1 Jeu 4 : Braves aux Phillies, samedi 15 octobre à 14 h 07 HE (23 h 07 PT) sur FS1

Braves aux Phillies, samedi 15 octobre à 14 h 07 HE (23 h 07 PT) sur FS1 Jeu 5 : Phillies à Braves, dimanche 16 octobre, heure à déterminer sur FS1 (si nécessaire)

Cliquez ici pour le calendrier complet des séries éliminatoires.

De quelles chaînes ai-je besoin pour regarder les séries éliminatoires de la MLB ?

Les deux prochains tours des éliminatoires de la Ligue nationale (le NLDS et le NLCS) se dérouleront sur Fox et FS1, tandis que la Ligue américaine (l’ALDS et l’ALCS) se déroulera sur TBS. Les World Series, qui commencent le 28 octobre, seront sur Fox.

Comment puis-je regarder les séries éliminatoires de la MLB sans câble ?

Trois des cinq principaux services de streaming TV en direct proposent toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder chaque match des séries éliminatoires, mais tous les services ne diffusent pas tous les réseaux locaux, alors vérifiez chacun en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il diffuse Fox dans votre région. .

Si vous vivez dans une zone avec une bonne réception, vous pouvez regarder les jeux sur Fox gratuitement sur les chaînes de diffusion en direct simplement en attachant une antenne intérieure abordable (moins de 30 $) à presque tous les téléviseurs.

Le plan familial de FuboTV coûte 70 $ par mois et comprend Fox et FS1 pour le NLDS, le NLCS et les World Series, mais il n’offre pas de TBS pour l’ALDS et l’ALCS. Cliquez ici pour voir quelles chaînes locales vous obtenez. Lisez notre revue FuboTV.

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus offrent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations? Découvrez notre guide des services de streaming TV en direct.