PHILADELPHIE: Qu’il s’agisse de reconstruction ou de rechargement, Dave Dombrowski a été un grand succès à chaque étape de la ligue majeure.

Son prochain projet: une équipe des Phillies de Philadelphie qui est restée neuf ans sans record de victoire.

Dombrowski devrait rejoindre les Phillies en tant que président des opérations de baseball, selon deux personnes proches de la décision. Les gens ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat jeudi soir parce que l’équipe n’avait pas annoncé le déménagement. Une annonce officielle sur la location est attendue dès vendredi, selon l’une des personnes.

Andy MacPhail est l’actuel président des Phillies et a prévu de prendre sa retraite après la saison 2021. Il a déclaré en octobre qu’il serait prêt à se retirer plus tôt pour faire place à un nouveau chef des opérations de baseball.

Philadelphie a réaffecté le directeur général Matt Klentak au sein de l’organisation après avoir terminé 28-32 la saison dernière.

Dombrowski, 64 ans, a dirigé les opérations de baseball pour quatre équipes pendant plus de trois décennies dans les majors, emmenant un trio de franchises aux World Series. Ses clubs ont remporté quatre fanions et deux titres de série.

Dombrowski était le plus jeune directeur général de l’histoire du baseball lorsqu’il a repris les Expos de Montréal en 1988 à l’âge de 31 ans, et il a rapidement transformé le club du petit marché en un concurrent puis un prétendant légitime sur la force d’un système agricole fructueux.

Il a rejoint l’expansion Florida Marlins en 1991 et a été l’architecte en chef de leur équipe de championnat de la Série mondiale 1997, puis a supervisé une vente de feu obligatoire avant la saison suivante. Il a aidé à reconstruire un club des Marlins qui a remporté un autre titre en 2003, bien que Dombrowski soit déjà parti pour Detroit.

Dombrowski a transformé une équipe des Tigres qui a perdu 119 matchs, un record de l’AL en 2003, en un vainqueur éternel. Il a remporté quatre titres de division consécutifs avec Detroit de 2011-14 et les fanions de l’AL en 2006 et 2012 avant que les Tigers ne le lâchent après la saison 2015.

Il a rejoint les Red Sox en tant que président des opérations de baseball en août suivant et a effectué un certain nombre d’acquisitions clés, notamment l’as Chris Sale, le cogneur JD Martinez et le manager Alex Cora, qui ont conduit au championnat des World Series 2018 de Boston.

Dombrowski a été limogé par les Red Sox en septembre 2019 au milieu d’un suivi décevant de la course au championnat.

Reconnu pour sa poursuite agressive des talents des ligues majeures, Dombrowski a également supervisé la rédaction et le développement d’un certain nombre de stars, dont Rondell White, Cliff Floyd, Josh Beckett, Justin Verlander et Rick Porcello.

Bien qu’il ait toujours été en mesure de décrocher les meilleurs joueurs à la fois en dépensant pour des agents libres et en échangeant les meilleurs prospects, Dombrowski reprend une franchise qui pourrait ne pas être positionnée pour dépenser librement en raison des gros contrats existants et du fardeau des coronavirus pandémie.

Le propriétaire des Phillies, John Middleton, a dépensé de manière agressive au cours des dernières saisons, notamment en signant le slugger Bryce Harper à un contrat de 330 millions de dollars sur 13 ans en 2019. L’équipe a des millions d’autres liés dans des accords pour Zack Wheeler, Andrew McCutchen, Jean Segura et Aaron Nola .

La frénésie de dépenses pourrait être terminée, du moins pour le moment. Une personne familière avec les finances des Phillies a déclaré à l’AP la semaine dernière que le club avait perdu 145 millions de dollars au cours de la saison 2020 écourtée par la pandémie, jouée sans fans. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car l’équipe n’avait pas officiellement publié les chiffres.

Philadelphie a terminé quatre matchs sous 0,500 la saison dernière sous la direction du nouveau manager Joe Girardi, une victoire avant de mettre fin à une sécheresse éliminatoire de neuf ans. Les Phillies n’ont pas eu de saison gagnante depuis qu’ils ont remporté cinq titres de division consécutifs, deux fanions de la Ligue nationale et un titre de la Série mondiale de 2007 à 2011.

Les rédacteurs AP Sports Jake Seiner et Mike Fitzpatrick ont ​​contribué à ce rapport.

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports