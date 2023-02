Philips supprimera 6 000 emplois supplémentaires après une “année difficile”

Philips supprimera 6 000 emplois supplémentaires dans le monde dans le cadre d’un plan de redressement après une rappel de ses appareils respiratoires et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont pesé sur les finances du géant des technologies de la santé.

Philips a déclaré que les réductions d’effectifs auront lieu d’ici 2025, la moitié des réductions étant prévues cette année. La société avait précédemment annoncé qu’elle licencier 4 000 employés en octobre, peu de temps après que son nouveau PDG, Roy Jakobs, a pris ses fonctions.

En plus des coupes, Philips a déclaré qu’il utiliserait davantage de ses ressources pour la recherche et le développement et se concentrerait sur des projets moins nombreux et “plus percutants”.

« Notre stratégie se concentrera sur la croissance organique grâce à une innovation à grande échelle centrée sur les patients et les personnes, avec une forte amélioration de l’exécution en tant que moteur de valeur clé. Cela sera rendu possible en renforçant notre gestion de la sécurité et de la qualité des patients et en achevant le rappel de Respironics », a déclaré Jakobs. dit dans un communiqué. “Nous allons également améliorer de toute urgence la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement pour améliorer les performances et simplifier notre façon de travailler pour améliorer notre agilité et notre productivité. Cela inclut la réduction supplémentaire difficile mais nécessaire de nos effectifs d’environ 6 000 postes dans le monde d’ici 2025.”

LA GRANDE TENDANCE

Lors de l’appel aux résultats de Philips, Jakobs a noté que 2022 était une “année difficile” pour l’entreprise de technologie de la santé. Les ventes sur l’ensemble de l’année ont diminué de 3% à 17,8 milliards d’euros, ce qui, selon Philips, était dû aux défis opérationnels et de la chaîne d’approvisionnement, aux faibles ventes en Chine, au rappel et à la guerre en Ukraine. Philips a enregistré une perte d’exploitation de 1,5 milliard d’euros contre un bénéfice de 553 millions d’euros en 2021.

Philips a commencé à rappeler certains ventilateurs, appareils BiPAP et appareils CPAP à l’été 2021. La mousse utilisée dans les appareils pourrait se décomposer et être avalée ou inhalée par les patients. L’entreprise fait face à plusieurs poursuites judiciaires liées aux défauts, ainsi qu’à une décret de consentement potentiel du ministère américain de la Justice.

“Comme vous le savez déjà, diverses plaintes civiles ont été déposées dans des juridictions du monde entier, alléguant des pertes économiques, des blessures corporelles et la nécessité d’un suivi médical lié aux appareils faisant l’objet du rappel. Alors que le litige progresse, il est trop tôt pour spéculer. de tout impact ou exposition potentiel », a déclaré Jakobs lors de l’appel. “Nous traitons les enquêtes et les examens des autorités compétentes et du ministère américain de la Justice. Nous sommes également toujours en discussion avec le DOJ sur le décret de consentement proposé et ne pouvons pas fournir de détails pour le moment.”