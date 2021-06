Philips rappelle des millions d’appareils respiratoires au milieu d’une pandémie sur les risques potentiels pour la santé

La société a émis lundi le rappel des appareils PAP à deux niveaux, des appareils CPAP et des appareils de ventilation mécanique concernés, après avoir déterminé que la mousse anti-bruit PE-PUR utilisée dans ces appareils non seulement peut exposer les patients à des produits chimiques nocifs, mais « peuvent se dégrader en particules qui peuvent pénétrer dans le circuit d’air de l’appareil et être ingérées ou inhalées par l’utilisateur ».

« Malgré un faible taux de plaintes (0,03 % en 2020), Philips a déterminé, sur la base de tests, qu’il existe des risques possibles pour les utilisateurs liés à ce type de mousse. l’avis a expliqué, ajoutant que ceux-ci comprenaient « maux de tête, irritation, inflammation, problèmes respiratoires… hypersensibilité, nausées/vomissements et effets toxiques et cancérigènes possibles ».

Jusqu’à quatre millions d’appareils pourraient être touchés par le rappel alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit. Certaines des machines respiratoires de Philips ont été utilisées pour traiter des patients atteints de coronavirus dans le monde dans des cas où des ventilateurs traditionnels plus invasifs étaient jugés inappropriés pour la situation. Comme l’a signalé Forbes, les machines à moindre coût se sont également révélées populaires dans des pays comme l’Inde, en raison d’une pénurie de matériel médical.

Le PDG de Philips, Frans van Houten, s’est excusé pour le rappel, affirmant que l’entreprise regrettait profondément « toute préoccupation et tout inconvénient que les patients utilisant les appareils concernés ressentiront en raison des mesures proactives que nous annonçons aujourd’hui » et en assurant aux consommateurs que « La sécurité des patients est au cœur de tout ce que nous faisons chez Philips. »

La société doit remplacer la mousse des appareils actuels et futurs par un nouveau matériau en cours de développement et a assuré à ses clients que personne n’avait subi de conséquences fatales de l’exposition à la mousse utilisée jusqu’à présent.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !