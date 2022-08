Philips OLED + 937 présente Ambilight nouvelle génération et plus encore

Philips a dévoilé trois nouveaux téléviseurs phares à l’IFA 2022 à Berlin. Les OLED + 907, OLED + 937 et PML9507 sont tous livrés avec Ambilight de nouvelle génération ainsi que d’autres mises à niveau clés.

À commencer par Ambilight, qui bien qu’un pilier du monde de la télévision avec son éclairage immersif, n’a pas beaucoup changé depuis un certain temps. Cependant, le système Ambilight Next Generation, tout comme le panneau OLED du téléviseur lui-même, permet désormais un contrôle individuel des LED.

Philips affirme que cela offre “une gamme de couleurs plus large et une correspondance plus précise avec l’image à l’écran”.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité Aurora qui combine les LED Ambilight avec une galerie organisée d’images et de vidéos que vous pouvez laisser en arrière-plan lorsque le téléviseur n’est pas utilisé. Cela signifie qu’il rivalise de plus près avec le mode Art de Samsung sur The Frame.

À l’avant, l’OLED + 937 succède à l’excellent OLED + 936 avec une version mise à jour du processeur P5 AI Dual Engine qui inclut désormais Advanced HDR pour optimiser le mappage des tons image par image.

Le dernier panneau OLED EX dispose d’un dissipateur thermique “spécial” qui permet une luminosité maximale de 1300 nits. Pendant ce temps, les joueurs peuvent profiter du taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un VRR Shadow Enhancer “conçu pour optimiser les performances de jeu en fonction du taux de rafraîchissement du panneau”.

En ce qui concerne le son, l’ensemble dispose à nouveau d’une barre de son Bowers & Wilkins intégrée qui comprend désormais des pilotes latéraux gauche et droit appropriés pour créer un véritable arrangement 5.1.2. La puissance a également été augmentée de 70 à 95W.

Son design comprend une lunette plus étroite ainsi qu’une nouvelle télécommande rétroéclairée actionnée par le mouvement avec un arrière recouvert de cuir Muirhead.

L’OLED + 937 a remporté le Home Theater TV aux EISA Awards 2022 dans son format 65 pouces, mais vous pouvez également l’obtenir dans un modèle plus grand de 77 pouces. Le prix doit encore être confirmé mais il, avec les autres, devrait arriver vers la mi-octobre.

Pour une idée de prix, l’OLED + 936 commence à 1 499 £ pour un modèle 48 pouces.

Philips

Si vous voulez quelque chose de plus petit, l’OLED+907 (ci-dessus) pourrait être la solution parfaite. Le modèle 2022 est disponible en tailles 48, 55 et 65 pouces et suit le format de conception de l’OLED+903 en intégrant un système audio Bowers & Wilkins avec un impact minimal sur la silhouette de l’ensemble.

Ce système audio est 3.1 en arrangement avec six haut-parleurs montés à l’avant pour un réseau traditionnel gauche, central et droit. Il y a 80 W de puissance lorsque vous incluez le subwoofer monté à l’arrière.

Semblable à son grand frère, l’OLED + 907 est doté du traitement P5 AI de 6e génération et d’Ambilight Next Generation avec Aurora, bien que seulement sur trois côtés de l’ensemble.

Le téléviseur est à la fois compatible Freesync Premium et G-Sync et offre 120 Hz avec VRR (taux de rafraîchissement variable) à 4K. Il convient de noter que la version royale du panneau OLED EX avec dissipateur thermique intégré et luminosité maximale de 1300 nits n’est disponible que sur les modèles plus grands de 55 et 65 pouces.

Philips

Philips a également annoncé un nouveau téléviseur Mini-LED (ci-dessus) pour ceux qui souhaitent une technologie de panneau de nouvelle génération. Le PML9507 “garantit une qualité supérieure et une valeur maximale” selon la société.

Bien qu’il n’y ait pas encore de prix, un élément clé est l’introduction d’un modèle plus petit de 55 pouces ; une taille populaire pour les salons modernes, ce qui signifie que vous n’avez pas à presser (ou à vous permettre) les plus grands modèles de 65 ou 75 pouces.

Le 4K PML9507 est livré avec le même processeur P5 que les nouveaux modèles OLED+ et bénéficie de technologies telles qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1500 nit, Ambilight Next Generation à quatre côtés avec fonctionnalité Aurora et un système audio 2.1, 70W.

Son design présente une finition en bronze à canon et une télécommande argentée activée par le mouvement avec une finition en cuir Muirhead à l’arrière.