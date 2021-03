Le fabricant d’électronique néerlandais Philips a annoncé 10 nouveaux téléviseurs, dont la série 8200 Android TV, la série 7600, la série 6900 et les téléviseurs intelligents de la série 6800. Parmi ceux-ci, les téléviseurs Philips 8200 et 7600 seront livrés avec une résolution 4K Ultra HD, tandis que les 6900 et 6800 seront livrés avec des résolutions Full HD et HD. La série Philips 8200 est alimentée par Android TV et est livrée avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos. Il est livré avec un design sans bordure et en quatre tailles – 70 pouces, au prix de Rs 1,49,990, 65 pouces, au prix de Rs 1,19,990, 55 pouces au prix de Rs 89,990 et 50 pouces au prix de Rs 79,990. Les utilisateurs peuvent accéder au Google Play Store et à la galerie d’applications Philips TV avec Google Assistant pour une navigation facile et transparente. Toutes les variantes du téléviseur Android Philips 8200 4K UHD sont livrées avec le moteur P5 qui fonctionne sur cinq aspects de la qualité d’image pour offrir une vie sans faille comme des visuels. La série est prise en charge par HDR10 +. les utilisateurs peuvent utiliser l’Assistant Google pour donner une commande vocale à leur téléviseur Android Philips via la télécommande et également donner une commande vocale via des appareils compatibles Alexa. En outre, la série Philips 8200 est équipée de la fonction Chromecast intégrée et de la technologie Bluetooth pour connecter des barres de son et des écouteurs.

La série Philips 4K UHD LED Smart TV 7600 est disponible en deux tailles – 58 pouces et 50 pouces, au prix de Rs 89 990 et Rs 69 990 respectivement. Il fournit également un accès à un bouton à un menu clair basé sur des icônes – SAPHI. Pris en charge par l’écran HDR10 +, le téléviseur est livré dans un cadre minimaliste mince. La série est prise en charge par les formats premium Dolby Vision et Dolby Atmos. La série est également équipée de Miracast pour la mise en miroir de l’écran de votre appareil Android sur votre écran de télévision et de la technologie Bluetooth pour connecter des barres de son et des écouteurs.

La série télévisée Philips 6900 est également livrée avec le système d’exploitation Android TV avec assistant Google intégré. En outre, le téléviseur est équipé de Dolby Digital Plus pour une meilleure expérience audio, la façon dont l’oreille humaine traite naturellement le son avec des effets spatiaux réalistes. En outre, l’affichage Pixel Plus HD optimise la qualité d’image et offre des images nettes avec un beau contraste. Les utilisateurs peuvent contrôler le téléviseur Philips avec leur voix via la télécommande et également commander tous les appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant, comme la gradation des lumières et l’activation du thermostat, pendant la soirée cinéma sans quitter le canapé. La série est équipée d’une fonction Chromecast intégrée. La série Philips 6900 est disponible en deux tailles d’écran 43 et 32 ​​pouces (43PFT6915, 32PHT6915) au prix de Rs 44 990 et Rs 27 990 respectivement.

Enfin, la série de téléviseurs Philips 6800 avec des variantes de 43 et 32 ​​pouces est livrée avec un écran LED Full HD et HD respectivement et est équipée de la technologie SAPHI qui fournit un accès à une interface utilisateur transparente. Il offre une excellente expérience de jeu car il comprend un décalage d’entrée de moins de 20 ms via HDMI. Il est disponible en deux tailles d’écrans 43 et 32 ​​pouces (43PFT6815, 32PHT6815) au prix de Rs 35 990 et Rs 21 990 respectivement. La série est également équipée de Miracast pour la mise en miroir de votre appareil Android sur votre écran de télévision.