Philips Hue Festavia : nous testons les lumières de la maison intelligente avant les fêtes

Philips Hue, la marque d’éclairage intelligent du géant néerlandais, célèbre la saison des fêtes avec ses nouvelles guirlandes lumineuses Festavia, une sorte d’éclairage intelligent spécifique aux vacances. Ce brin de 250 lumières LED peut briller individuellement pour créer des scènes, des dégradés et des effets dynamiques pour votre sapin de Noël et plus encore.

Pour voir les lumières Festavia en action et entendre mon avis complet, regardez la vidéo en haut de cet article. Pour la version abrégée, continuez à lire.

Lire la suite: Le kit de démarrage Philips Hue rendra vos vacances plus lumineuses (et plus intelligentes)

Qu’y a-t-il dans la boite

Les guirlandes lumineuses Festavia sont disponibles en une seule longueur, 65 pieds. Le cordon comporte deux grandes briques d’alimentation qui se connectent à l’aide d’un câble similaire aux luminaires extérieurs de Hue, mais celles-ci ne sont pas autorisées pour une utilisation en extérieur.

Un ensemble de lumières était plus qu’assez long pour couvrir mon arbre de 6 pieds. Vous devriez pouvoir couvrir confortablement un arbre qui mesure un pied ou deux de plus que le mien. Lorsque vous les accrochez, vous devez commencer par le bas et laisser juste assez pour le haut. Vous ne voulez pas avoir trop de surplus lorsque vous atteignez le sommet, car vous ne pouvez pas envelopper les lumières dans l’autre sens ou cela interférera avec l’effet de dégradé de la bande.

Bobby Oliver/Crumpe



Scènes et effets dynamiques Philips Hue

Il existe trois effets préinstallés dans l’application Hue : Candle, Fireplace et Sparkle, ce dernier étant spécialement conçu pour les guirlandes lumineuses. Chacun de ces éléments crée un effet réconfortant tout au long de la guirlande qui a l’air fantastique. Cependant, vous ne pouvez pas régler la vitesse ou la couleur de ces effets.

Bobby Oliver/Crumpe



Vous pouvez également créer des “scènes” personnalisées à l’aide de la roue chromatique Hue et sélectionner parmi quelques styles différents. Il y a Linear, qui crée un dégradé en utilisant trois couleurs de haut en bas ; Mirrored, qui utilise trois couleurs pour créer des dégradés du haut et du bas qui se rejoignent au centre ; et Dispersé, où vous choisissez jusqu’à cinq couleurs qui se dispersent autour de l’arbre.

Une fois que vous avez créé des scènes, vous pouvez les élever à l’aide de scènes dynamiques qui font défiler les lumières à travers les couleurs définies. Vous pouvez régler la vitesse et régler les scènes dynamiques pour qu’elles se lisent automatiquement lorsqu’une scène est activée.

Bien que ces effets aient fière allure, ils semblent limités par rapport à Twinkly, un concurrent qui vend des guirlandes lumineuses offrant un meilleur mélange d’effets et de fonctionnalités de personnalisation. Je reviendrai plus en détail sur Twinkly dans un instant.

Vous pouvez synchroniser les lumières Hue avec la musique et les films

Toutes les lampes Philips Hue peuvent se synchroniser avec la musique à l’aide de Spotify, qui est intégré directement dans l’application Hue. Les guirlandes lumineuses brillent au rythme de la musique, mais il n’y a que six combinaisons de couleurs parmi lesquelles choisir – et vous ne pouvez pas créer la vôtre. J’aimerais pouvoir définir certaines couleurs pour correspondre aux vacances et aux événements à thème – et cela vaut pour toutes mes lumières Philips Hue.

Bobby Oliver/Crumpe



Vous pouvez également synchroniser les lumières Hue avec le contenu d’un téléviseur à l’aide de la Boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play. Cet appareil agit comme un conduit entre vos consoles de jeu et vos appareils de diffusion en continu et votre téléviseur pour synchroniser les lumières Hue avec le contenu vidéo. C’était amusant de faire correspondre l’arbre aux vidéos sur le téléviseur, mais je pense que je préfère les lumières de l’arbre statiques pendant que je regarde certaines émissions et certains films.

Les lumières scintillantes ont plus d’effets et de personnalisation

Dans l’ensemble, je suis vraiment satisfait des guirlandes lumineuses Philips Hue après avoir joué avec elles pendant quelques semaines. Si vous avez déjà Produits Philips Hueceux-ci fonctionneront de manière transparente avec la configuration de votre maison intelligente.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner Twinkly, qui vend des lumières de Noël intelligentes depuis quelques années maintenant. Ses guirlandes lumineuses sont disponibles dans un tas de formes et de tailles, et vous pouvez en relier plusieurs pour obtenir une couche complète de lumières qui fonctionnent ensemble pour créer une grande quantité d’effets. Les lumières Festavia de Philips Hue peuvent être reliées entre elles dans une pièce ou une zone, mais elles sont plus limitées que Twinkly.

Le plus grand avantage de Twinkly est que ses guirlandes lumineuses sont résistantes aux intempéries. Vous pouvez également synchroniser les lumières avec la musique grâce à son module intégré qui écoute le son dans la pièce. C’est différent de Hue, qui s’appuie sur l’intégration de Spotify.

Pour que Hue devienne un véritable concurrent ici, il doit ajouter plus d’effets préinstallés dans son application et ne pas compter sur l’attrait de la liaison avec l’écosystème Hue, ce qui, je l’admets, est très agréable. Mais si vous avez déjà acheté des trucs Hue et que vous cherchez à étendre votre configuration pour les vacances, ces lumières pourraient valoir le coup d’œil.