Philips Hue annonce une nouvelle caméra de sécurité, Signify Door

Philips Hue, la marque surtout connue pour son technologie d’éclairage pour maison intelligente, met en lumière sa nouvelle suite technologique de sécurité. Malgré la passant aux caméras et aux capteurs intelligents pour la maison, la société affirme qu’elle se concentre toujours sur la technologie d’éclairage, bien que son Les marques d’ampoules et de bandes désormais compatibles avec Matter sont là pour braquer les projecteurs sur les intrus potentiels, ou potentiellement sur le chat capricieux de votre voisin.

La nouvelle gamme Secure comprend toute une gamme de caméras et de capteurs portes/fenêtres interconnectés. Ces capteurs font tout ce que vous attendez d’un appareil de sécurité pour maison intelligente, mais Signify, le fabricant de Philips Hue, l’a déclaré serait offre cryptage de bout en bout par défaut, et que les clips vidéo, instantanés ou vidéos en direct de tous les utilisateurs seraient être gardé privé. Chaque caméra utilise l’IA pour déterminer si un personnage repéré sur la caméra est une personne, un animal de compagnie ou une livraison de colis, mais les gens derrière Philips Hue ont déclaré que tout fonctionnait sur la caméra elle-même. au lieu du cloud. Lors d’une séance de questions-réponses, les dirigeants de Philips Hue ont ajouté que leur système ne transférerait pas non plus de clés utilisateur via le cloud.

Les articles les plus importants sont les caméras sécurisées, dont une version filaire à 200 $, une version à batterie à 250 $ et une version à 350 $ avec projecteur connecté. Signify a déclaré que ses nouvelles caméras fournissent des flux vidéo HD 1080p avec vision nocturne. Ils prennent en charge les alarmes lumineuses et sonores, ainsi que les capacités de conversation bidirectionnelle. Chaque caméra comprend un support de bureau, un câble de chargement extérieur et un câble anti-chute, mais pour coller une caméra dans le sol, la société vend séparément un support de caméra avec piquet de terre attaché pour 40 $.

Le capteur de contact sécurisé doit fonctionner avec tout type de porte ou de fenêtre, car le capteur principal peut détecter la bande magnétique sur le dessus et les côtés. Image : Signifier

Le capteur de contact sécurisé utilise un simple interrupteur magnétique pour avertir un utilisateur lorsqu’une porte ou une fenêtre est ouverte. Le corps principal peut être collé sur n’importe quel cadre de porte ou de fenêtre avec de l’adhésif ou à l’aide d’un bon vieux support à vis. Le capteur peut détecter le moment où le plus petit aimant quitte son voisinage, sur le dessus ou sur les côtés de l’appareil.

Parallèlement aux nouveaux dispositifs de sécurité, Signify a annoncé le lancement de plusieurs autres produits d’éclairage intelligents. L’entreprise crée une nouvelle configuration d’éclairage sur rail Perifo et un projecteur coloré d’intérieur Hue Centris. De plus, il existe une nouvelle ampoule intelligente 12 V et une nouvelle génération de guirlandes lumineuses Philips Hue Festavia. Toutes les guirlandes lumineuses actuelles et précédentes devraient être dotées de nouveaux effets de lumière intitulés « Prism », « Glisten » et « Opal ».

Ce nouvel appareil de sécurité est ajouté en tant que « Centre de sécurité » dans l’application Philips Hue existante. L’application permet aux utilisateurs de visualiser les caméras en temps réel, de déclencher des lumières ou des alarmes, et fournit des notifications d’événements lorsque quelque chose est filmé par la caméra ou lorsque l’un des nouveaux capteurs de contact magnétiques se déclenche sur une porte ou une fenêtre. Ceux qui s’abonnent au forfait Secure Basic bénéficient de 30 jours de stockage vidéo pour 4 $ par caméra et par mois, ou de 60 jours de stockage avec le forfait Secure Plus pour 10 $ par caméra et par mois.

Les utilisateurs peuvent également créer des « zones d’interdiction » sur le flux de la caméra, ce qui empêchera les autres utilisateurs de la caméra de voir ce qui se passe. D’autres zones physiques peuvent être désignées comme « zones d’activité », ce qui empêchera les caméras d’envoyer des notifications aux utilisateurs si elles détectent quelque chose qui se passe.

Le chiffrement semble être un point de friction majeur pour Signify. La grande marque de caméras de sécurité Eufy, qui appartient à Anker, admis en février que ses caméras envoyaient des flux non cryptés des images de sécurité via le portail Web de l’entreprise, même lorsque le stockage dans le cloud n’était pas activé. Bien pire était le Ring d’Amazon, qui a dû faire face à une montagne de controverses à son sujet envoyer les images des utilisateurs à la police sans approbation et pour avoir laissé ses propres employés regarder les clients à travers leurs configurations de caméra.

Le lancement de sa nouvelle technologie d’éclairage s’accompagne également d’une mise à niveau qui rendra le produits d’éclairage compatibles avec le norme d’utilité pour la maison intelligente. Cette interopérabilité est rendue possible grâce à une mise à jour logicielle de Philips Hue Bridge qui devrait être lancée courant septembre. T Le système de caméra ne sera pas activé avec Matter, car actuellement la norme ne prend pas en charge les appareils photo. Des caméras ont été citées sur La feuille de route de Mattermais on ne sait pas encore quand cela pourrait arriver.