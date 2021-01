Suivant les traces de certains concurrents, même si quelques semaines après le CES, Philips a annoncé sa gamme de téléviseurs dotés de la nouvelle technologie miniLED pour 2021.

La technologie MiniLED est le grand sujet de discussion pour les téléviseurs cette année et tout comme Samsung, LG et TCL, la nouvelle gamme Philips comprend un certain nombre de modèles. La nouvelle série 9000 arrivera cet été dans des tailles de 65 ou 75 pouces.

Philips ne dit pas combien de zones de gradation il y a grâce à la nouvelle technologie miniLED (LG dit environ 2500 pour ses ensembles) mais dit que le produit phare 9636 (ci-dessus) «combine un rétroéclairage à gradation local avec le système Philips Micro Dimming Premium pour créez des noirs profonds locaux et des reflets spectaculaires avec une puissance lumineuse maximale impressionnante de 2000 nits.

Pendant ce temps, le Philips 9506 (ci-dessous) est une légère étape vers un système Micro Dimming Pro sans mention des zones locales et une luminosité de 1500 nits.

Les deux téléviseurs 2021 disposent d’Ambilight à 4 côtés et utilisent un panneau LCD VA offrant 95% du spectre de la gamme de couleurs DCI-P3. Il existe également une gamme de normes HDR, notamment HLG, HDR10 + et HDR10 + Adaptive.

Philips vante également le nouveau processeur P5 AI de 5e génération, doté de la détection de film et d’un capteur de lumière intelligent. Comme ses rivaux, l’IA promet d’ajuster les paramètres tels que la couleur, le contraste, le mouvement et la netteté en fonction de ce que vous regardez.







La nouvelle détection de film peut « automatiquement » marquer « les films et offrir au spectateur la possibilité de changer de mode, y compris vers un nouveau mode Home Cinema, Pure Cinema ou FMM. »

Les joueurs ne sont pas oubliés et les 9636 et 9506 disposent tous deux de HDMI 2.1 avec eARC, la norme dont vous avez besoin pour jouer aux consoles de nouvelle génération comme la PS5 et Xbox Series X à 4K et 120Hz. Il existe également de nouveaux modes Freesync Premium Pro et Auto Game.

Passons à l’audio et le 9639 dispose d’un système de haut-parleurs 3.1.2 de Bowers & Wilkins avec des unités Dolby Atmos à déclenchement ascendant et un tweeter sur le dessus. Le 9506 dispose d’un système 2.1 50W plus standard avec un caisson de basses monté à l’arrière.







OLED

Pas dérangé par miniLED? Eh bien, Philips a également mis à jour ses modèles OLED avec la grande nouvelle, c’est que la série 800 est désormais disponible jusqu’à 77 pouces avec Android 10 TV OS et la prise en charge de Google Assistant.

Comme les ensembles miniLED, les 806 (ci-dessus) et 856 disposent du processeur P5 AI, HDMI 2.1 et HDR10 + adaptatif.

Ambilight à 4 côtés a également été étendu à ces options OLED de milieu de gamme ainsi qu’à la technologie anti-brûlure qui «utilise une fonction de détection de logo avancée pour surveiller une grille de zones afin de détecter avec précision le contenu statique et réduire progressivement l’intensité de sa lumière locale. production, »

Comme pour les téléviseurs miniLED, les prix n’ont pas encore été annoncés.