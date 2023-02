Philips Ambilight Next Gen arrive sur certains téléviseurs 2023

Il ne fait aucun doute que Philips fabrique certains des meilleurs téléviseurs du marché. L’une des raisons à cela – la même raison pour laquelle j’ai choisi les téléviseurs Philips depuis une décennie maintenant – est Ambilight.

Pour les non-initiés, Ambilight signifie des LED à l’arrière du téléviseur qui changent de couleur en temps réel avec tout ce qui est à l’écran. Et en 2023, ça ira encore mieux.

Lors d’un événement de lancement à Amsterdam, la marque a révélé que certains modèles de la gamme de téléviseurs 2023 seront équipés de la V2 du système Ambient Intelligence.

La société a expliqué qu’elle utilise un “capteur de lumière XYZ qui peut désormais mesurer la température de couleur de la lumière dans la salle de visualisation, de sorte que le point blanc de l’image de l’écran corresponde désormais exactement à la teinte en temps réel de l’éclairage ambiant de la pièce”.

Rendu possible par le dernier processeur AI P5 de 7e génération, il figurera sur de nouveaux modèles tels que le Philips OLED808 (ci-dessous). Philips affirme que le nouveau système Ambilight signifie que l’éclairage a amélioré la précision et les détails des couleurs pour une expérience plus immersive.

L’OLED808 ajoute également une nouvelle taille plus petite de 42 pouces à la gamme, ce qui signifie que ceux qui souhaitent un panneau OLED plus petit peuvent désormais en obtenir un auprès de Philips.

TP Vision

Ambilight Next Gen apparaîtra également sur le nouveau produit phare OLED+908 (en haut de cet article) que vous pourrez obtenir dans les tailles 55, 65 et 77 pouces. Il dispose d’un nouveau panneau ‘META OLED’ avec une couche “Micro Lens Array” et un algorithme d’amplification de la luminosité META pour offrir un rendement lumineux maximal potentiel de 2100 Nits, ce qui représente une augmentation de 70 % tout en offrant un angle de vision plus large et une amélioration de l’efficacité énergétique. .”

Malheureusement, Ambilight V2 ne figurera pas sur la toute nouvelle gamme Philips « The Xtra », qui obtiendra à la place une version à trois côtés plus basique. Ces ensembles se situent en dessous des modèles OLED comme une option plus abordable et au-dessus des modèles The One, arrivant avec la technologie Mini-LED qui comble le fossé entre LCD et OLED.

Les téléviseurs Xtra arriveront au troisième trimestre avec le téléviseur MiniLED 9308 qui est disponible en tailles 55 et 65 pouces avec le processeur P5 de 7e génération, un panneau WCG 120 Hz, 98 % DCI avec une luminosité de 1 000 nits et un son intégré Bowers & Wilkins de 64 W 2.1. système.

TP Vision

Retour à Amblight et il s’étend maintenant à travers le salon pour fournir un éclairage à peu près partout grâce à Ambilight Surround. Les détails de la conférence de presse étaient légers (excusez le jeu de mots) sur le sujet, mais ce sont essentiellement des haut-parleurs avec des LED Ambilight intégrées qui créeront un flux de lumière encore plus grand dans votre pièce, y compris derrière vous.

Il y aura des haut-parleurs, un caisson de basses et des options de barre de son qui sont tous sans fil et fonctionnent avec tous les téléviseurs Ambilight. Cela semble être une avancée par rapport aux haut-parleurs Fidelio avec Ambilight intégré annoncés l’année dernière.

Si vous recherchez une mise à niveau ou un remplacement en ce moment, jetez un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleurs téléviseurs.