Philippos Matthai remporte l’INRC2 et domine le rallye de Coimbatore

Philippos Matthai, de Team Speedsport, a remporté une victoire époustouflante dans la catégorie INRC2 et a terminé devant de nombreuses voitures plus performantes avec une deuxième place au classement général, même si Aroor Arjun Rao a poursuivi sa série de victoires dans la première catégorie au classement général en annexant le Rallye de Coimbatore, le troisième manche du FMSCI Indian National Rally Championship (INRC) 2023 pour les quatre-roues qui s’est terminée dimanche dans les fermes du moulin à vent de Kethanur.

Aroor Arjun Rao de l’équipe Mandovi Racing avec son copilote Satish Rajagopal a réalisé une performance constante pour remporter sa troisième victoire au général en autant de manches et a conservé sa tête du championnat tandis que Philippos Matthai et son copilote PV Srinivasa Murthy dans une Volkswagen Polo préparée par Leelakrishnan d’Arka Motorsports a propulsé au sommet du podium en remportant l’INRC2 et a battu toutes les autres voitures INRC haut de gamme, à l’exception de celle d’Arjun Rao au classement général.

Lors de la dernière manche en Arunachal Pradesh, Philippos a terminé deuxième de l’INRC2 et est arrivé 5e au classement général après une première manche oubliable du Rallye de l’Inde du Sud où il a été contraint de se retirer à moins de 2 km de l’arrivée en raison de problèmes mécaniques alors qu’il menait deuxième au classement général.

«Avec une stratégie calculée, nous avons récolté autant de points que possible lors des deux rallyes précédents et nos performances constantes et régulières nous ont aidés à revenir en tête de notre catégorie. Je suis très heureux et avec trois autres rallyes à disputer, notre objectif est de remporter le championnat », a déclaré le quadruple champion national de 39 ans dans différentes disciplines du sport automobile.

Avocat de formation, constructeur automobile et pilote de rallye par passion, on se souvient de Philippos pour avoir conduit la voiture de poursuite médicale lors des courses des Grands Prix de F1 qui se sont déroulées sur le circuit international de Buddh en 2012 et 2013.

Le talentueux pilote de Chandigarh Jahaan Singh Gill (SK Prasad) a remporté la catégorie INRC3 tandis que Ruthuparna Vivek (A. Kousgi) a remporté la catégorie INRC4.

Résultats provisoires non audités :

Total : 1. Aroor Arjun Rao, Mangaluru / Satish Rajagopal, Bengaluru (Mandovi Racing) 1:53:48.4 ; 2. Philippos Matthai, Delhi/PVS Murthy, Bangalore (Arka Motorsports) 1 : 54 : 20,0 ; 3. Amittrajit Ghosh, Calcutta/Ashwin Naik, Mangaluru (Arka Motorsports) 1 : 54 : 31,1 ;

INRC : 1. Aroor Arjun Rao, / Satish Rajagopal, 1:53:48.4 ; 2. Amittrajit Ghosh/Ashwin Naik 1 : 54 : 31.1. 3. Rahul Kanthraj Vivek Y Bhatt 1 : 55 : 39.1 ;

INRC2 : 1. Philippos Matthai/PVS Murthy 1 : 54 : 20,0 ; 2. Fabid Ahmer/ Sanath G 1:54:37.7; 3. Dr Bikku Babu/ Milen George 1:55.00.3;

INRC3 : 1. Jahan Singh Gill/ Suraj Keshav Prasad 1:55:37.6 ; 2. Jason Saldanha/ Thimmu Uddapanda, 1 : 55 : 45,3 ; 3. Daraious Shroff/ Shahid Salman 1:57:04.5.

INRC4 : 1. Ruthuparna Vivek/Athreya Kousgi 2 : 03 : 10,5 ; 2. Shirole H Prakhyat/ Bharat SM 2:06:32.6; 3. Prajwal HM/ Vinay SM 2:12:40.6;