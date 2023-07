Philippines v Suisse : Groupe A de la Coupe du monde féminine 2023 – mises à jour en direct

Très impatient de voir No Official Nickname affronter les Philippines aujourd’hui.

La Suisse, dirigée par l’entraîneur Inka Grings, a une équipe plus reconnaissable à l’échelle mondiale avec plusieurs joueuses dans les meilleurs clubs européens et espère sortir de son groupe pour la deuxième fois, après avoir progressé en 2015. La capitaine Lia Wälti est largement considérée comme leur joueuse la plus importante, mais Ramona Bachmann du PSG et Ana-Maria Crnogorcevic de Barcelone sont également à surveiller.

Les Philippines, classées 46e par la Fifa, ouvrent leur campagne aujourd’hui avec de minces espoirs de sortir d’un groupe contenant la Norvège, la Nouvelle-Zélande et les adversaires d’aujourd’hui, la Suisse. Ils n’ont peut-être pas été aidés par la surprise de la Norvège hier et un bon résultat aujourd’hui sera crucial pour leurs chances de progresser, pensez-vous. Alen Stajcic est un visage familier pour beaucoup en Australie, ayant entraîné les Matildas avant son départ laid, et il y a aussi quelques visages familiers dans son équipe, comme Sarina Bolden et Angie Beard de la renommée A-League Women. Vous pouvez lire le guide complet de l’équipe ci-dessous :

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue de la Coupe du Monde Féminine. Le premier jour a été pour le moins mouvementé, avec un énorme bouleversement, un drame de blessures impliquant l’un des visages du tournoi et des records, des foules euphoriques à Auckland et à Sydney.

Que nous réserve le deuxième jour ? Nous avons déjà eu le Nigeria et le Canada à Melbourne (plus à ce sujet dans un instant), et nous avons l’Espagne et le Costa Rica plus tard, mais pour l’instant et pour les besoins de ce blog, tous se concentrent sur les Philippines d’Alen Stajcic qui affrontent la Suisse n°20 mondiale à Dunedin.

Le coup d’envoi n’est pas très loin, mais en attendant, n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur ce jeu, ou sur le tournoi en général – [email protected] ou @mike_hytner.