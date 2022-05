Philippines rurales, longtemps négligées, nouvellement attrayantes à l’époque de Covid

Au-delà de l’effort de réinstallation, les créateurs de Return to the Province ont esquissé une vision de développement ambitieuse : nouvelles installations d’approvisionnement en eau et ports agrandis, Internet à haut débit et technologies agricoles modernes, centres de santé modernisés et nouvelles opportunités de prêt, nouvelles zones économiques et la « décentralisation des pouvoirs et des sièges de gouvernance.

Les gouvernements nationaux et locaux partageraient les coûts pendant les deux premières années, puis le programme dépendrait des fonds locaux.

Malgré les échecs précédents, les planificateurs ont bon espoir. Le programme a des plans à court, moyen et long terme visant à assurer un “développement régional équilibré” et la “répartition équitable des richesses, des ressources et des opportunités”, Kimberly Tiburcio, qui est impliquée dans le programme dans le cadre de l’Autorité nationale du logement. , a déclaré ce mois-ci.