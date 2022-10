Philippines. Près de 100 personnes sont désormais enregistrées comme mortes après la tempête qui a produit un glissement de terrain meurtrier qui a englouti des villages | Nouvelles du monde

Le président philippin Ferdinand Marcos doit survoler les zones submergées par les inondations pour inspecter les dégâts causés par la tempête Nalgae alors qu’elle traversait son pays, tuant près de 100 personnes.

Plus de la moitié des décès ont été causés par glissements de terrain induits par la pluie qui ont englouti de vastes étendues de terre et tout ce qui se trouve sur leur passage.

Les villageois de Kusiong, dans le sud de la province de Maguindanao, ont cru à tort qu’un raz-de-marée arrivait et a couru vers un terrain plus élevé et ont été enterrés vivants par le déluge chargé de rochers, a déclaré un responsable.

Au moins 18 corps, dont ceux d’enfants, ont été déterrés par les sauveteurs dans le vaste monticule boueux qui couvre désormais une grande partie de la zone.

Au total, 63 personnes sont toujours portées disparues, tandis que 69 ont été blessées, a indiqué l’agence nationale de gestion des catastrophes.

Les dommages aux infrastructures dus aux fortes pluies et aux vents violents ont été évalués à 757,84 millions de pesos (11,3 millions de livres sterling).

M. Marcos se rend lundi avec des équipes de secours en cas de catastrophe pour effectuer des inspections aériennes des villages submergés de la province de Cavite, près de la capitale Manille.

Il s’est dit choqué par le nombre de morts.

Les agences gouvernementales ont distribué de l’aide et des colis alimentaires aux familles touchées

Nalgae, qui a touché terre cinq fois, devait quitter les Philippines plus tard lundi et se diriger vers le sud de la Chine.

Les Philippines connaissent en moyenne 20 typhons par an, avec de fréquents glissements de terrain et inondations imputables en partie à l’intensité croissante des cyclones tropicaux.