Philippines NAIA: Une panne de courant laisse des milliers de personnes bloquées et des vols annulés le jour de l’An

(CNN) — Le chaos a éclaté le jour du Nouvel An aux Philippines après qu’une grave panne de courant a temporairement affecté le contrôle du trafic aérien dans le plus grand aéroport du pays, perturbant près de 300 vols et laissant des dizaines de milliers de voyageurs bloqués dans la plaque tournante de l’Asie du Sud-Est.

L’aéroport international Ninoy Aquino (MNL) est la principale porte d’entrée des voyageurs aux Philippines, desservant la capitale Manille et la région environnante.

Des problèmes techniques ont été détectés pour la première fois dimanche matin, a indiqué l’exploitant de l’aéroport, l’Autorité de l’aviation civile des Philippines (CAAP), dans un communiqué.

Au total, 282 vols ont été retardés, annulés ou détournés vers d’autres aéroports régionaux tandis qu’environ 56 000 passagers ont été touchés à 16 heures, heure locale, le jour du Nouvel An, a-t-il ajouté. On ne sait pas combien de survols ont été touchés, a rapporté Reuters.

Lors d’une conférence de presse tenue dans la soirée du dimanche 1er janvier, le secrétaire philippin aux Transports, Jaime Bautista, s’est excusé pour la gêne occasionnée aux passagers et a déclaré que le système central de contrôle du trafic aérien de l’aéroport avait souffert d’une grave panne de courant. Bien qu’il y ait eu une alimentation électrique de secours, elle n’avait pas fourni suffisamment d’énergie, a-t-il ajouté.

“C’était un problème de système de gestion du trafic aérien”, a déclaré Bautista. “Si vous comparez (notre aéroport) avec celui de Singapour, d’une part, il y a une grande différence – ils ont au moins 10 ans d’avance sur nous”, a-t-il déclaré.

Bautista a ajouté que son département des transports s’était également coordonné avec les compagnies aériennes concernées pour fournir de la nourriture, des rafraîchissements, du transport et de l’hébergement “gratuitement à tous les passagers concernés”.

Parmi les vols touchés par la panne de l’espace aérien figurait un avion Qantas à destination de Manille qui a décollé de Sydney peu avant 13 heures, heure locale, le 1er janvier. Trois heures après le début de son voyage de huit heures, le vol QF19 a ensuite été contraint de faire demi-tour en plein vol et retour en Australie.

“Toutes les compagnies aériennes ont été empêchées d’arriver à Manille dimanche après-midi car les autorités locales ont fermé l’espace aérien local”, a déclaré Qantas dans un communiqué. “Cela signifiait que notre vol depuis Sydney devait faire demi-tour.”

Les opérations avaient partiellement repris à 17h50, heure locale, a indiqué la CAAP dans une mise à jour, et que l’aéroport avait recommencé à accepter les vols entrants. Une déclaration du ministère des Transports partagée sur Facebook a déclaré que les opérations de l’aéroport étaient revenues à la normale alors que la restauration de l’équipement était toujours en cours.

Mais d’autres annulations de vols se sont poursuivies jusqu’au lundi 2 janvier, a rapporté l’affilié CNN Philippines.

Des passagers frustrés et fatigués ont déploré leur perte sur ce qu’il fallait faire alors qu’ils campaient à l’extérieur des bureaux de billetterie des compagnies aériennes pour obtenir des éclaircissements et des vols anticipés.

L’incident a déclenché une violente réaction du public en ligne – beaucoup, y compris des politiciens, se demandent comment et pourquoi la panne de courant s’est produite en premier lieu.

“Quelle façon d’accueillir la nouvelle année dans les aéroports de notre pays”, a déclaré la sénatrice philippine Grace Poe dans un tweet officiel. Lundi. “Nous allons mener une enquête pour savoir qui est responsable et comment nous pouvons éviter que cela ne se reproduise.”

Le transport aérien mondial a été durement touché par la pandémie de Covid-19, mais le trafic de passagers s’est lentement rétabli, les experts de l’industrie prédisant que l’industrie reviendra aux niveaux normaux précédents d’ici 2025.

Des photos et des vidéos partagées en ligne ont montré des foules massives à NAIA. Des files d’attente sinueuses ont été observées à plusieurs comptoirs d’enregistrement. De nombreux passagers traînant leurs bagages ont également été aperçus se blottissant autour des écrans d’arrivée des vols en attendant les mises à jour.

Manny V. Pangilinan, un homme d’affaires philippin, a partagé sur Twitter qu’il était sur le chemin du retour à Manille depuis Tokyo mais que l’avion devait faire un retour à l’aéroport de Haneda en raison du “radar et des installations de navigation de NAIA en panne”.

“Six heures de vol inutiles”, a-t-il dit. “Les inconvénients pour les voyageurs et les pertes pour le tourisme et les affaires sont horribles.” Son avion a finalement atterri à Manille à 23 heures, heure locale, a déclaré Pangilinan.

L’étudiant Xavier Fernandez était l’un des milliers de personnes touchées par les perturbations des vols du Nouvel An. Il a passé des heures au téléphone avec United Airlines et d’autres compagnies aériennes pour réserver son vol à destination de San Francisco à une date ultérieure. “Ça a été un vrai cauchemar” a-t-il déclaré à CNN, ajoutant qu’il était à l’aéroport depuis plus de 10 heures.

Fernandez a également déclaré que d’autres passagers étaient montés à bord de leur avion dimanche matin avant l’annonce des pannes de courant et ont finalement dû débarquer de leur avion après avoir attendu plusieurs heures à bord.

Les perturbations de vol à grande échelle surviennent au milieu d’une période de voyage de fin d’année chargée aux Philippines, qui voit un grand nombre de touristes étrangers ainsi que des citoyens étrangers voler dans le pays depuis l’étranger pour marquer Noël et le Nouvel An, certaines des vacances les plus importantes du pays. célébrations.

Fernandez était à Manille pour fêter Noël et le Nouvel An avec sa famille.

“Littéralement la pire façon de commencer l’année”, a-t-il déclaré à propos de l’épisode.

La crise des aéroports du Nouvel An a également jeté de nombreux Philippins travaillant à l’étranger hors de leurs vols à destination de destinations comme Hong Kong et Singapour.

Nora Dela Cruz, une employée de maison, a déclaré à CNN que son travail était “maintenant dans les limbes” après qu’elle n’est pas revenue à Hong Kong dimanche. Elle, ainsi que d’autres femmes qui travaillent dans l’industrie, ont été “déchargées” en raison des retards, a-t-elle déclaré.