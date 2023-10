Philippines Marcos Jr déclare que les décès de bateaux en mer de Chine méridionale font l’objet d’une enquête | Actualités sur la mer de Chine méridionale

Trois pêcheurs philippins sont morts après que leur bateau de pêche a été heurté par un navire commercial étranger encore non identifié alors qu’il traversait la mer de Chine méridionale, ont rapporté les garde-côtes philippins, et le président du pays a promis une enquête approfondie.

L’incident s’est produit lundi alors que le bateau traversait des eaux à 85 milles marins (157 km) au nord-ouest du récif contesté de Scarborough, dans la mer de Chine méridionale, ont indiqué mercredi les garde-côtes dans un communiqué.

Onze membres d’équipage ont survécu après le naufrage du bateau.

« Nous assurons les victimes, leurs familles et tout le monde que nous ferons tout notre possible pour demander des comptes aux responsables de ce malheureux incident maritime », a déclaré mercredi le président Ferdinand Marcos Jr dans un message sur les réseaux sociaux à la suite de l’annonce des garde-côtes.

« L’incident fait toujours l’objet d’une enquête pour déterminer les détails et les circonstances entourant la collision entre le bateau de pêche et un navire commercial encore non identifié », a déclaré Marcos Jr.

Nous sommes profondément attristés par le décès des trois pêcheurs, dont le capitaine du bateau de pêche. L’incident fait toujours l’objet d’une enquête pour connaître les détails et les circonstances de la collision entre le bateau de pêche et un commercial encore non identifié… pic.twitter.com/VKe1eUkiIy – Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) 4 octobre 2023

« Actuellement, les garde-côtes philippins font marche arrière et vérifient tous les navires surveillés dans la zone dans le cadre de leur enquête en cours », a-t-il déclaré.

Les garde-côtes philippins n’ont pas donné de détails sur l’incident ni fourni de détails sur le navire qui aurait percuté l’équipage philippin.

Les tensions dans la mer de Chine méridionale controversée ont récemment éclaté après que les Philippines ont déclaré avoir retiré une barrière de 300 mètres de long installée par les garde-côtes chinois près du récif de Scarborough, un lieu de pêche privilégié pour les bateaux philippins et l’une des caractéristiques maritimes les plus contestées d’Asie.

Ce haut-fond stratégique, du nom d’un cargo britannique échoué sur l’atoll au XVIIIe siècle, a été saisi en 2012 par la Chine, qui y maintient depuis une présence constante de garde-côtes et de chalutiers de pêche.

Les États-Unis et les Philippines ont lancé lundi des exercices de guerre navale conjoints annuels impliquant plus d’un millier de marins des deux alliés. Les exercices annuels « Samasama » (en tagalog pour « Ensemble ») impliquent des exercices de guerre anti-sous-marine, de surface et électronique au large de Manille et au sud de Luzon, l’île principale des Philippines.

Le vice-amiral Karl Thomas, chef de la septième flotte américaine, a déclaré aux marins lors d’une cérémonie d’ouverture à Manille que les droits de toutes les nations à garantir leur souveraineté nationale étaient « attaqués chaque jour en haute mer ».

« Il n’y a pas de meilleur moyen d’assurer la souveraineté et la sécurité que de naviguer et d’opérer ensemble », a déclaré Thomas.

Interrogé lors d’une conférence de presse à qui il faisait référence, Thomas a déclaré qu’il était important de maintenir le droit de naviguer dans la zone « sans craindre d’être attaqué » ou « intimidé ».