Philippines : les 85 personnes du ferry incendié sauvées en toute sécurité

MANILLE, Philippines – Les 85 passagers et membres d’équipage d’un ferry inter-îles qui a pris feu près de sa destination portuaire au sud de Manille ont été secourus en toute sécurité et les efforts de recherche ont été interrompus, ont annoncé samedi des responsables philippins.

Les deux derniers passagers portés disparus sur le M/V Asia Philippines, qui transportait 47 passagers et 38 membres d’équipage, se sont avérés avoir pris un autre ferry. On pensait auparavant qu’ils se trouvaient à bord du cargo et du navire à passagers qui a été touché par un incendie vendredi alors qu’il s’approchait du port de la province de Batangas, ont déclaré des responsables des garde-côtes.