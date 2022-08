Philippines : les 85 personnes du ferry incendié sauvées en toute sécurité

MANILLE, Philippines (AP) – Les 85 passagers et membres d’équipage d’un ferry inter-îles qui a pris feu près de sa destination portuaire au sud de Manille ont été secourus en toute sécurité et les efforts de recherche ont été interrompus, ont déclaré samedi des responsables philippins.

Les deux derniers passagers portés disparus sur le M/V Asia Philippines, qui transportait 47 passagers et 38 membres d’équipage, se sont avérés avoir pris un autre ferry. On pensait auparavant qu’ils se trouvaient à bord du cargo et du navire à passagers qui a été touché par un incendie vendredi alors qu’il s’approchait du port de la province de Batangas, ont déclaré des responsables des garde-côtes.

Le ferry, qui venait de la ville de Calapan dans la province orientale de Mindoro, se trouvait à plus d’un kilomètre (environ un mile) du port de Batangas lorsque de la fumée a émergé du deuxième pont suivi de flammes, forçant de nombreux passagers à sauter dans l’eau en panique, selon l’un des passagers secourus. Ils ont été arrachés à l’eau par le personnel des garde-côtes, des bancas et des remorqueurs à proximité.

Un navire a également aidé les garde-côtes à éteindre l’incendie sur le ferry, qui a ensuite été remorqué vers une zone de mouillage alors qu’une enquête sur la cause de l’incendie a commencé, ont indiqué les garde-côtes. Les inspecteurs ont signalé que les 16 véhicules transportés sur le traversier n’avaient pas été endommagés.

La proximité du ferry avec le port a permis le sauvetage rapide de toutes les victimes, dont l’une a été transportée à l’hôpital avec des blessures, ont indiqué des responsables.

Les accidents de mer sont fréquents dans l’archipel des Philippines en raison des tempêtes fréquentes, des bateaux mal entretenus, de la surpopulation et de l’application inégale des règles de sécurité, en particulier dans les provinces éloignées.

En décembre 1987, le ferry Dona Paz a coulé après être entré en collision avec un pétrolier, tuant plus de 4 300 personnes dans la pire catastrophe maritime au monde en temps de paix.

The Associated Press