Philippines : L’avortement est illégal dans ce pays à majorité catholique, donc plus d’un million de femmes se tournent chaque année vers d’autres options

CNN

—



Miriam a vu sa part d’opérations et de procédures à haut risque au cours de ses années en tant que médecin chevronnée aux Philippines – mais aucune n’est aussi “compliquée ou aussi dangereuse” que les avortements, a-t-elle déclaré.

“Nous prenons des risques énormes si nous acceptons de pratiquer un avortement”, a déclaré Miriam, qui utilise un pseudonyme pour se protéger des poursuites aux Philippines. Elle a pratiqué quatre avortements sur des femmes âgées de 23 à 48 ans – tous en secret.

L’avortement est illégal aux Philippines – pays à majorité catholique et ancienne colonie américaine – et ce depuis plus d’un siècle. En vertu de la loi, les femmes qui ont avorté leur fœtus encourent des peines de prison allant de deux à six ans.

Les médecins et les infirmières surpris en train de pratiquer des avortements ou de fournir une assistance sont également soumis à des sanctions sévères de la part de l’État. “Nous risquons de perdre nos licences médicales et ferions également face à des accusations devant les tribunaux”, a déclaré Miriam.

Les poursuites pour avortement représentent désormais un risque pour des millions de femmes à travers les États-Unis après l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade, la décision de 1973 qui a fait de la demande de résiliation un droit constitutionnel. Désormais, les États contrôlent les lois régissant l’avortement – ​​et certains ont carrément interdit la procédure.

Aux Philippines, de nombreuses femmes cherchent d’autres solutions aux grossesses non désirées ou non viables, quels que soient les risques.

L’avocate Clara Rita Padilla, porte-parole du Philippine Safe Abortion Advocacy Network (PINSAN), a déclaré que s’il existe des “interprétations progressistes” de la loi sur l’avortement aux Philippines, il il n’y a pas d’exemptions claires permettant d’interrompre une grossesse même dans des cas graves comme le viol et l’inceste – ou de sauver la vie de la femme enceinte.

Une étude menée par PINSAN en 2020 a révélé que 1,26 million d’avortements ont été pratiqués dans le pays, “mettant la vie et la santé des femmes philippines en danger”. Et ce chiffre devrait augmenter. Une autre étude de l’Université des Philippines a estimé que 1,1 million d’avortements se produisent chaque année dans le pays.

Padilla a déclaré que la plupart des femmes qui avortaient venaient de milieux financiers plus pauvres et que beaucoup avaient moins de 25 ans. En l’absence de services juridiques, les femmes se tournaient souvent vers des avortements souterrains dangereux pratiqués par des sages-femmes, des guérisseurs et des médecins non formés dans des cliniques de fortune. a dit.

« Les Philippines sont le produit de croyances religieuses très conservatrices. Pour nous, l’interdiction de l’avortement est déjà une réalité – et ce sont les femmes issues de familles pauvres et de groupes minoritaires qui souffrent le plus.

Les militants du droit à l’avortement aux États-Unis ont accueilli avec indignation la décision de la Cour suprême. Mais pour ceux qui sont ancrés dans les croyances catholiques conservatrices ou les principes évangéliques, la fin de Roe n’était pas seulement une victoire politique – c’était une victoire spirituelle.

Ce sentiment de jubilation a également été ressenti aux Philippines, où l’Église catholique exerce beaucoup de pouvoir et d’influence. Les chefs religieux locaux et les groupes qui condamnent publiquement l’avortement, le divorce et l’utilisation de contraceptifs modernes ont salué la décision de la Cour suprême.

“La décision de la Cour suprême des États-Unis d’interdire l’avortement est une bonne nouvelle”, a déclaré Crispin Varquez, évêque local et prélat de l’Église catholique aux Philippines, dans une interview sur Radio Veritas Asia, une station dirigée par l’Église basée à Quezon City.

Varquez a déclaré que le déménagement était “opportun” car il coïncidait avec les saintes célébrations de la fête du Sacré-Cœur.

“(C’est) une décision éclairée par le Saint-Esprit”, a-t-il déclaré.

Le pape François a décrit l’avortement comme «l’embauche d’un tueur à gages» et a déclaré qu’il respectait la décision de la Cour suprême.

“C’est une vie humaine – c’est de la science”, a-t-il déclaré à Reuters. “La question morale est de savoir s’il est juste de prendre une vie humaine pour résoudre un problème.”

La honte que ressentent de nombreuses femmes philippines à se faire avorter est souvent renforcée par leur culture catholique.

“L’Église catholique propage le récit selon lequel l’avortement est un meurtre”, a déclaré Marevic Parcon, un autre membre fondateur de PINSAN. Comme la plupart des femmes philippines, Parcon a été élevée catholique. Elle a dit que la religion avait très tôt façonné sa vision de l’avortement. “En allant à l’église, on vous a toujours appris à craindre les avortements”, a-t-elle déclaré.

“Les nonnes nous montraient des vidéos d’avortements tardifs – c’était cet horrible contrôle qu’elles avaient sur votre psychisme et vos émotions.”

L’Église catholique philippine et la Conférence des évêques catholiques des Philippines (CBCP) n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Pourtant, aussi grande que soit la stigmatisation, certaines femmes – comme Kristy, qui utilise également un pseudonyme par crainte de poursuites – concluent qu’elles n’ont d’autre choix que de rechercher des avortements clandestins ou illégaux.

La mère de quatre enfants a caché son avortement à son mari et à sa famille parce qu’elle savait “qu’ils ne le permettraient jamais”.

“Ils ne feraient que me forcer à garder le bébé et nous avons déjà du mal à nourrir nos quatre enfants”, a-t-elle déclaré. “Comment pouvons-nous nous permettre d’en élever un cinquième?”

Elle n’a pris aucune forme de contraception et son mari n’utilise pas de préservatifs. L’accès à d’autres formes de contraception comme les pilules contraceptives et les dispositifs intra-utérins était également hors de question. “Je ne peux pas imaginer combien cela coûterait”, a-t-elle déclaré. “Je ne saurais pas comment (faire) les obtenir ou les utiliser.”

Ainsi, lorsqu’elle est tombée enceinte, elle a demandé les services d’une sage-femme et lui a payé 550 pesos (10 $) pour un «massage de guérison».

Elle a décrit avoir été maintenue par l’assistante de la sage-femme pendant qu’elle se rendait au travail, pétrissant et martelant son bas-ventre, ce qui a finalement déclenché une fausse couche. “C’était désordonné et tellement horrible”, a déclaré Kristy. « La douleur était si atroce et je ne pouvais que crier. J’ai encore du mal à dormir.”

“Je me sens tellement coupable mais je sais que ma famille va mieux pour ça”, a-t-elle ajouté.

Les opposants disent qu’il est temps pour les Philippines de se débarrasser des “dispositions inhumaines” de leur loi sur l’avortement et enfin de décriminaliser l’avortement pour sauver la vie des femmes.

“Ces réglementations n’ont conduit qu’à une épidémie silencieuse d’avortements à risque qui ont coûté la vie à tant de femmes philippines”, a déclaré la sénatrice Risa Hontiveros, nouveau chef de l’opposition. “Nous ne devrions pas non plus envoyer des femmes en prison après des expériences aussi difficiles et douloureuses.”

La pratique des avortements souterrains dangereux doit cesser, a déclaré Hontiveros. Elle a également réitéré l’importance de déstigmatiser l’avortement en tant qu’étape nationale pour le pays.

“Les femmes doivent protéger avec vigilance nos droits et libertés, en particulier dans le contexte de la montée de l’autoritarisme et du fondamentalisme religieux dans de nombreux pays à travers le monde”, a déclaré Hontiveros. “Je soutiens pleinement la volonté de décriminaliser l’avortement en vertu des lois philippines.”

Dans une interview réalisée plus tôt en janvier, l’espoir présidentiel de l’époque, Ferdinand Marcos Jr., a partagé son point de vue sur l’avortement et a déclaré qu’il le légaliserait pour les “cas graves”.

“Je pense que s’il peut être démontré que (les victimes) ont été violées et que ce n’est pas le sexe consensuel qui les a mises enceintes, elles devraient avoir le choix d’avorter ou non. L’autre est peut-être l’inceste », a déclaré Marcos Jr. – qui a depuis été élu président.

Il a également déclaré qu’il était “plus préoccupé par les décès causés par des avortements à risque” que par l’opposition des dirigeants de l’église. “C’est la décision d’une femme parce que c’est son corps.”

Les avocats et les législateurs ont salué son attitude libérale envers l’avortement. “Restreindre l’avortement ne l’arrête pas, cela le rend en fait plus dangereux et nous avons vu cela se jouer à travers le monde”, a déclaré Parcon de PINSAN.

“Marcos l’a soulevé pendant sa campagne électorale et pour nous, c’était le plus loin que nous ayons atteint jusqu’à présent, et s’il dit qu’il en fera une priorité, alors nous devons lui demander des comptes.”

La sénatrice Hontiveros a déclaré qu’elle se félicitait de l’« ouverture » du nouveau président à soutenir les changements apportés aux lois philippines sur l’avortement.

“Cela donne l’espoir que nous pourrons bientôt décriminaliser l’avortement et réformer nos lois en tenant compte des réalités auxquelles sont confrontées les femmes et les familles philippines”, a-t-elle déclaré.

« Cependant, j’attends de voir si ses paroles reflètent un véritable engagement à défendre les droits des femmes. Pour le bien des femmes philippines du monde entier, j’espère qu’elles le feront.