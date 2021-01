Le président a prolongé l’interdiction pour les jeunes de quitter le domicile qui devait prendre fin en février, après la découverte de la souche britannique la plus contagieuse de Covid-19 aux Philippines, y compris dans les résultats de tests de trois enfants.

«Retournez chez vous … et en plus ils sont bons juste avec la télé. Ils peuvent concentrer leur attention sur la télévision toute la journée. » Rodrigo Duterte a déclaré à la nation lundi.

L’ordre de Duterte a infirmé l’affirmation de vendredi dernier du groupe de travail sur les coronavirus du pays selon laquelle les enfants âgés de 10 à 14 ans seraient à nouveau autorisés à sortir à partir de février.

Le président a affirmé que la décision avait été prise au milieu des inquiétudes croissantes concernant la propagation de la variante britannique plus contagieuse de Covid-19, qui a été trouvée chez 17 personnes dans le pays, dont trois enfants.

«J’ai juste peur parce que cette nouvelle variété frappe les jeunes enfants,» il a déclaré dans son discours national hebdomadaire, ajoutant: «C’est un sacrifice pour les parents et pour les enfants.»

Le gouvernement de Duterte a imposé certaines des restrictions les plus sévères au monde à sa population, y compris des interdictions de voyager à l’intérieur du pays, et a officiellement interdit aux mineurs de quitter le domicile familial depuis mars de l’année dernière.

Les Philippines ont été l’un des pays d’Asie du Sud-Est les plus durement touchés par le coronavirus, enregistrant plus d’un demi-million de cas depuis le début de la pandémie et plus de 10000 décès.

