Philippines : Duterte accuse Marcos de comploter pour étendre son emprise sur le pouvoir

MANILLE, Philippines (AP) — L’ancien président philippin Rodrigo Duterte lance des allégations contre son successeur, Ferdinand Marcos Jr., et évoque même la possibilité de le démettre de ses fonctions, mettant ainsi au grand jour une scission de longue date entre les deux.

Dans un discours chargé de jurons dimanche soir, l’ancien leader populiste a affirmé que les alliés législatifs de Marcos complotaient pour amender la constitution afin de lever la limitation des mandats et a averti que cela pourrait conduire à son éviction comme son père, le défunt dictateur Ferdinand Marcos. Duterte a également accusé Marcos d’être toxicomane.

Marcos s’est moqué des allégations de Duterte, s’adressant aux journalistes avant de s’envoler pour le Vietnam pour une visite. Marcos a déclaré qu’il ne donnerait pas de réponse à la question, mais a affirmé que son prédécesseur utilisait du fentanyl, un opioïde puissant.

En 2016, Duterte a déclaré qu’il avait utilisé du fentanyl dans le passé pour soulager la douleur causée par des blessures à la colonne vertébrale résultant d’un accident de moto, mais n’a pas reconnu sa consommation continue de cette drogue.

“Je pense que c’est le fentanyl”, a déclaré Marcos. « Le fentanyl est l’analgésique le plus puissant que vous puissiez acheter. … Après cinq ou six ans, cela doit l’affecter, c’est pourquoi je pense que c’est ce qui s’est passé.»

Les membres de la Chambre des représentants ont parlé d’amender la constitution, et Duterte a affirmé, sans apporter aucune preuve, que les législateurs qui soutiennent Marcos, y compris le président de la Chambre, Martin Romualdez, soudoyaient les fonctionnaires locaux pour qu’ils modifient la constitution de 1987 afin de supprimer les limites de mandat afin qu’ils puissent prolonger leur mandat. leur emprise sur le pouvoir.

Romualdez, qui est le cousin de l’actuel président, a nié cette affirmation, affirmant qu’il souhaitait que la constitution soit amendée uniquement pour supprimer les restrictions sur les investissements étrangers.

Marcos s’est dit ouvert à la modification des dispositions économiques de la constitution, mais s’oppose à la modification d’une disposition qui restreint la propriété étrangère des terres et d’autres industries critiques comme les médias. Les présidents philippins ne peuvent exercer qu’un seul mandat de six ans.

Parmi les opposants à l’ouverture de la constitution aux changements figure le Sénat. Il a publié une déclaration la semaine dernière avertissant que son rôle de freins et contrepoids pourrait être compromis si la Chambre des représentants poursuivait ses projets d’amendements en session conjointe plutôt que par un vote séparé au sein des 24 membres du Sénat et des 316 membres de la Chambre.

La constitution de 1987, qui regorge de garanties pour empêcher les dictatures, est entrée en vigueur un an après que le père de Marcos, homme fort, ait été évincé par un soulèvement du « pouvoir populaire » soutenu par l’armée, sur fond d’allégations de pillage et d’atrocités contre les droits de l’homme pendant son règne.

Le discours a donné du crédit à des mois de rumeurs sur une rupture politique avec son successeur, même si la fille de Duterte, Sara, est la vice-présidente de Marcos après leur victoire écrasante aux élections de 2022.

Ces dernières semaines, les partisans de Duterte ont été irrités par les informations faisant état d’une visite inopinée de Enquêteurs de la Cour pénale internationale le mois dernier, qui enquêtent sur les meurtres généralisés commis lors de la répression antidrogue lancée par Duterte en tant que président. La visite signalée n’a pas été confirmée.

Duterte, devenu célèbre pour la dure répression qui a a laissé des milliers de suspects morts, pour la plupart pauvresa affirmé dans son discours, sans apporter aucune preuve, que Marcos figurait autrefois sur une liste des forces de l’ordre de consommateurs de drogues présumés.

“Vous, les militaires, vous le savez, nous avons un président qui est toxicomane”, a déclaré Duterte sous les acclamations de quelques milliers de partisans dans sa région natale de Davao, dans le sud du pays.

L’Agence philippine de lutte contre la drogue a déclaré lundi que Marcos n’avait jamais figuré sur une telle liste, contrairement à ce qu’affirmait Duterte.

En 2021, alors qu’il était candidat à la présidentielle, son porte-parole a montré deux rapports d’un hôpital privé et du laboratoire de la police nationale qui indiquaient séparément que Marcos avait été testé négatif à la cocaïne et à la méthamphétamine.

Les deux hommes ont également des divergences sur la politique étrangère.

Alors que Duterte entretenait des liens étroits avec le président chinois Xi Jinping et le dirigeant russe Vladimir Poutine pendant son mandat, Marcos a été perçu comme se tournant vers Washington en raison des conflits territoriaux de son pays avec la Chine dans la mer de Chine méridionale. Au début de l’année dernière, Marcos a autorisé une expansion de la présence militaire américaine aux Philippines dans le cadre d’un pacte de défense de 2014.

Marcos a succédé à Duterte à la mi-2022 après avoir remporté la campagne électorale sur la promesse d’œuvrer à un redressement économique après la pandémie de coronavirus et d’apporter l’unité dans un pays longtemps aux prises avec une pauvreté écrasante et des divisions politiques profondément enracinées.

Marcos a mené son propre rassemblement dimanche dans un parc en bord de mer à Manille, qui, selon la police, a attiré environ 400 000 personnes après la tombée de la nuit.

Le rassemblement avait pour but de lancer ce que Marcos décrit comme une campagne pour de « nouvelles Philippines » en réformant la gouvernance corrompue et inefficace et en renforçant les services publics. Au cours de la réunion, le président est resté non conflictuel face aux critiques croissantes du camp de Duterte.

« Les ‘nouvelles Philippines’ ne sont pas qu’un slogan », a déclaré Marcos à ses partisans enthousiastes. “Pour ceux dont l’imagination surchauffée a été empoisonnée par une politique toxique, les “nouvelles Philippines” ne sont pas un cheval de Troie, elles ne cachent aucun agenda.”

S’adressant aux responsables et employés du gouvernement, Marcos a appelé à la fin de la lenteur des services au public. « Il faut répondre sans délai aux appels de détresse. Quel que soit le gouvernement, les formalités administratives doivent être remplacées par un tapis rouge», a-t-il déclaré sous les applaudissements.

___

Une version précédente de cette histoire donnait à tort le prénom du président Ferdinand Marcos Jr comme étant Fernando.