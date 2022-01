Philippines Book Knockout Stage Spot in Style, Blank Indonesia 6-0

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Annis a doublé son décompte personnel à la 83e minute avec un scorcher à 20 mètres et Malea Louise Cesar a scellé la victoire catégorique avec son but à la quatrième minute du temps additionnel.

Les Philippines ont reçu un autre penalty à la 73e minute après la faute d’Amiatun sur Dominque Randle, et Jessica Miclat n’a commis aucune erreur pour porter le score à 4-0.

La ligne arrière indonésienne, cependant, n’a pas été en mesure de faire face à la pression des Philippines et à la 56e minute, un mauvais dégagement a permis à Tahnai Annis de convertir le ballon perdu d’une frappe crépitante dans le coin inférieur droit.

Guillou, cependant, s’est rachetée à la sixième minute lorsque, laissée sans marque au bord de la surface, elle a récupéré le centre de Carleigh Frilles avant de dépasser la gardienne indonésienne Riska Apriia pour marquer son premier but en Coupe d’Asie.

Désireux de se qualifier pour la phase à élimination directe pour la deuxième édition consécutive, les Philippines ont appliqué une forte pression dès le début et ont obtenu un penalty dès la quatrième minute lorsque Vivi Oktavia Riski a été victime d’une faute pour un handball dans la surface, mais Katrina Guillou a envoyé le coup de pied. contre le montant gauche.

Les Malditas ont terminé leur campagne de phase de groupes avec six points, trois derrière l’Australie avec le Chinese Taipei, leur adversaire en quart de finale.

