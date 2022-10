Philippines. Au moins 45 morts dans une tempête tropicale – avec des craintes que le nombre de morts n’augmente | Nouvelles du monde

Au moins 45 personnes sont mortes à la suite d’une tempête tropicale aux Philippines, les responsables craignant que le nombre de morts ne continue d’augmenter.

Manille et les villes voisines restent préparées à l’arrivée de la tempête tropicale Nalgae.

L’agence de gestion des catastrophes de la nation d’Asie du Sud-Est a réduit son nombre de morts à 45 contre 72 après avoir vérifié les rapports du personnel au sol, y compris des secouristes à la recherche de 18 personnes disparues.

Au moins 40 personnes sont mortes dans la province méridionale de Maguindanao où des eaux de crue déchaînées et des glissements de terrain remplis de débris ont balayé trois villes, et cinq personnes sont mortes ailleurs.

Les habitants de la zone côtière de la capitale ont été évacués et de nombreuses écoles ont été fermées.

Les cimetières de la ville – qui s’attendaient à un afflux de millions de visiteurs pendant le week-end de la Toussaint – ont également été fermés sur ordre du maire de Manille, Honey Lacuna-Panga.

La tempête tropicale, qui a connu des vents maximums soutenus de 60 mph (95 km/h) et des rafales allant jusqu’à 80 mph (130 km/h), a touché terre plusieurs fois dans l’est des Philippines samedi, y compris dans la province de Camarines Sur.

Vols annulés au milieu des craintes de glissement de terrain

L’agence météorologique d’État, dans son dernier bulletin, a mis en garde contre des inondations et des glissements de terrain généralisés en raison de pluies abondantes et parfois torrentielles sur la région de la capitale et les provinces voisines alors que Nalgae traverse l’île principale de Luzon et se dirige vers la mer de Chine méridionale.

Les compagnies aériennes ont annulé 116 vols intérieurs et internationaux à destination et en provenance de la principale porte d’entrée des Philippines. Près de 7 500 passagers, chauffeurs et assistants de fret et 107 navires ont été bloqués dans les ports, a indiqué la garde côtière.

Les agences gouvernementales ont fourni de l’aide et des colis alimentaires aux familles touchées, a déclaré le président Ferdinand Marcos Jr sur Twitter.

Le personnel des garde-côtes a guidé les habitants à travers des inondations profondes, les sauveteurs utilisant une chaise en plastique monobloc et un vieux réfrigérateur pour transporter les enfants et les personnes âgées dans la province centrale de Leyte, selon des photos partagées par l’agence.

Possibilité de plus de victimes

“Nous n’écartons pas la possibilité d’autres victimes”, a déclaré Cyrus Torrena, administrateur provincial de Maguindanao, à la station de radio DZMM. “Mais nous prions pour que cela n’augmente pas de manière significative.”

Les Philippines connaissent en moyenne 20 tempêtes tropicales par an.

En décembre, le typhon Rai de catégorie 5 a ravagé les provinces centrales, faisant 407 morts et plus de 1 100 blessés.