La tempête post-tropicale Philippe ne devrait pas frapper les Maritimes avec les mêmes vents violents et les mêmes ondes de tempête provoquées par le cyclone post-tropical Lee le mois dernier, mais une conseillère de la région d’Halifax affirme que sa région est toujours vulnérable.

Pam Lovelace, représentante municipale d’une zone côtière qui comprend le célèbre phare de Peggy’s Cove, affirme que sa région se remet encore de la tempête post-tropicale Fiona de l’année dernière, ainsi que des inondations et des incendies de forêt dévastateurs du début de l’année.

Lovelace a déclaré dans une interview que les accotements de la route sont toujours endommagés et que les arbres brûlés en noir lors des incendies de forêt qui font rage ce printemps sont plus susceptibles de tomber en cas de vents modérément forts, détruisant ainsi les lignes électriques et laissant les résidents dans le noir.

Elle dit que les habitants de son district sont fatigués après toutes ces catastrophes météorologiques et qu’ils se préparent à des pannes de courant pendant le week-end de Thanksgiving.

Environnement Canada a publié des déclarations de cyclones tropicaux pour la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, avertissant de précipitations totales pouvant atteindre 60 millimètres et de vents maximums soutenus pouvant atteindre 90 kilomètres à l’heure dans certaines régions.

Chris Fogarty du Centre canadien de prévision des ouragans affirme que même si les vents ne sont pas tout à fait inhabituels pour une tempête d’automne, les résidents feraient bien de se préparer aux pannes de courant, car les rafales pourraient arracher des branches d’arbres et les envoyer tomber dans les lignes électriques.

Fogarty affirme que la saison des ouragans de cette année a déjà connu plus de tempêtes nommées qu’une année normale, et qu’elle n’est qu’à mi-chemin.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 7 octobre 2023.