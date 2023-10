Philippe Clement nommé manager des Rangers et succède à Michael Beale chez Ibrox | Actualités footballistiques

Les Rangers ont nommé Philippe Clément comme nouveau manager pour un contrat jusqu’en 2027.

Le joueur de 49 ans rencontrera l’équipe lundi et commencera les préparatifs pour son premier match en tant qu’entraîneur du Gers lorsqu’il affrontera Hibernian à Ibrox samedi.

Il remplace Michael Beale, limogé il y a deux semaines après seulement 10 mois à la tête du club, après une troisième défaite en sept matches en championnat.

Clément a connu une période réussie en Belgique où il a remporté trois titres consécutifs de Pro League à Genk et au Club de Bruges et rejoint après un court passage à Monaco.

« Je suis honoré d’avoir été nommé nouveau manager du Rangers Football Club et j’aimerais remercier le conseil d’administration de m’avoir donné cette opportunité », a-t-il déclaré après être devenu le 19e manager permanent du club.

« Je suis extrêmement enthousiasmé par cette opportunité de réussir dans l’un des clubs les plus emblématiques d’Europe à travers quatre compétitions dans ce qui reste de cette saison et au-delà.

« J’ai hâte de rencontrer les joueurs dans les prochains jours et de rencontrer nos supporters lors du match à domicile de samedi prochain contre Hibernian, alors que nous cherchons ensemble à créer des Rangers qui réussissent et gagnent. »

Qu’apporte Clément aux Rangers ?

Le style de gestion de Philippe Clement et bien plus encore est évalué par le consultant belge en football Scott Coyne



S’adressant à Sky Sports News, le consultant belge en football Scott Coyne a déclaré :

« Les Rangers auraient un gagnant avéré à la fois en tant que joueur et en tant que manager.

« Il a remporté de nombreux titres belges en tant que joueur et bien sûr ces dernières années ces trois titres consécutifs en tant qu’entraîneur avec Genk et le Club de Bruges.

« Je pense qu’il a la mentalité de venir dans cet environnement et de le prendre par les cornes. Il comprend la nécessité de gagner et de gagner gros.

« Il a l’habitude d’entrer dans des clubs en plein désarroi, de rétablir l’ordre et de faire repartir le feu. Il a l’habitude d’obtenir des résultats rapidement.

« Lors de son tout premier poste d’entraîneur dans un club appelé Beveren en Belgique, il y est allé et a eu un tel impact qu’il n’y est resté que six mois avant d’être emmené par Genk et de les redresser très, très rapidement. Il a également impressionné au Club de Bruges, y retourner et remporter ces titres consécutifs.

Image:

Michael Beale a été limogé par les Rangers il y a deux semaines après seulement 10 mois à la tête d’Ibrox





« Son style de jeu est principalement basé sur la possession, mais il aime que ses équipes jouent une ligne haute et cherche à se mettre derrière et à faire sortir l’opposition pour créer cet espace derrière.

« Le défi qu’il va avoir en Écosse est que beaucoup d’équipes joueront contre les Rangers avec un bloc bas, donc il y a plusieurs façons différentes de trouver cet espace. Je pense qu’il y a des joueurs dans cette équipe des Rangers qui exciteraient Philippe et qui le feraient. s’adapter à son système.

« Il est très doué pour tirer le meilleur parti des joueurs et pour expliquer très clairement ce qu’il attend d’eux. Il est bien connu pour garder les choses claires et simples avec les joueurs et pour inculquer un fort sens des normes. Il s’agit d’un élément de discipline et je pense c’est important quand on vient dans un club de cette taille.

« Je pense qu’il sera enthousiasmé par cette opportunité. Il comprendra probablement que la chose la plus importante est le temps, ce qui n’est pas quelque chose dont on vous donnera trop. Les résultats seront attendus rapidement et il le saura. »

Comment les Rangers ont-ils nommé leur nouveau patron ?

Image:

Le président des Rangers, John Bennett (à gauche) et le PDG James Bisgrove (à droite) se sont entretenus avec les candidats à Londres





Un peu plus de 24 heures après que les Rangers aient été hués hors du terrain suite à une défaite 3-1 à domicile contre Aberdeen, le directeur général James Bisgrove et le président John Bennett ont pris la décision de limoger Beale et son équipe en coulisses.

L’attention s’est ensuite portée sur une longue liste restreinte qui était en place depuis des mois dans le cadre du processus de planification de la succession du club.

Alors qu’un certain nombre de noms étaient liés au rôle et proposés aux chefs de club – avec Steven Davis comme responsable par intérim – les principaux décideurs ont passé du temps à examiner les options potentielles alors qu’ils recherchaient la meilleure solution à long terme pour les Rangers.

Actualités Sky Sports a révélé que certains des favoris des bookmakers tels que Frank Lampard, John Eustace et Scott Parker ne figuraient pas sur la liste finale alors que les entretiens finaux ont commencé à Londres cette semaine.

Kevin Muscat – qui a remporté un triplé national en tant que joueur à Ibrox en 2003 – figurait parmi les deux derniers noms retenus, après avoir remporté le titre de la A-League à Melbourne Victory avant de remporter le titre de la J-League au club actuel de Yokohama F Marinos.

Cependant, après des discussions ce week-end, les chefs d’Ibrox ont soutenu Clement pour ramener les Rangers au succès national.

Image:

Graeme Souness a été impliqué dans le processus de recherche du nouveau manager des Rangers





Le président Bennett a déclaré : « Je voudrais offrir mes chaleureuses félicitations à Philippe alors qu’il devient notre 19e manager.

« Sa nomination intervient à la fin d’un processus de recrutement complet et soigneusement planifié. Une équipe dirigée par notre PDG James Bisgrove, des membres du conseil d’administration et l’ancien joueur et manager des Rangers Graeme Souness, a passé les 10 derniers jours à interviewer plusieurs personnalités de haut calibre. candidats, ces personnes étant soumises à un entretien et à un processus de sélection rigoureux. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt pour le poste.

« Philippe s’est avéré être un candidat exceptionnel pour tous les critères clés, renforcé par son palmarès de titres remportés et je lui souhaite plein succès dans sa conduite vers l’avant. »

Qu’est-ce qui s’en vient pour les Rangers ?

Image:

Clément rencontrera l’équipe des Rangers lundi avant son premier match contre Hibernian samedi





Les Rangers ont fait un mauvais début de saison 2023/24 sous Beale.

Trois défaites en championnat en sept matches – qui ont conduit à son exclusion – signifient que l’équipe compte déjà sept points de retard sur le leader du Celtic en Premiership écossaise.

Ils ont également raté une place en Ligue des champions après une défaite écrasante de 7-3 contre le PSV en séries éliminatoires.

Les Rangers ont chuté en Ligue Europa, mais une défaite choc à Chypre contre Aris Limassol, sous la direction du patron par intérim Steven Davis, signifie que le Gers est à égalité de trois points avec le Sparta Prague, Aris Limassol et le Real Betis dans le groupe C.

Clément aura son premier aperçu de l’action en championnat samedi alors qu’il fera sa révérence à Ibrox contre Hibernian, avant un voyage en République tchèque alors que les Rangers visiteront le Sparta Prague en Ligue Europa le 26 octobre.

Les matchs de championnat contre Hearts et Dundee suivront dans les six jours qui suivront avant un déplacement à Hampden Park le 5 novembre.

Cependant, les cœurs sont à nouveau les adversaires – cette fois, la victoire scellerait une place en finale de la Viaplay Cup et offrirait à Clément la chance de remporter le premier trophée national de la saison – une compétition que les Rangers n’ont pas remportée depuis 2011.

Les prochains matchs des Rangers

21 octobre : Hibernien (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 15h

26 octobre : Sparte Prague (a), Ligue Europa, coup d’envoi à 17h45

29 octobre : Cœurs (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 15h

1er novembre: Dundee (a), Scottish Premiership, coup d’envoi à 19h45

5 novembre : Cœurs (n), demi-finale de Coupe de la Ligue, 15h

9 novembre : Sparte Prague (h), Ligue Europa, coup d’envoi à 20h

12 novembre : Livingston (a), Scottish Premiership, coup d’envoi à 12h – en direct sur Sky Sports

