Philippe Clément : le manager des Rangers expose ses plans pour ramener le succès au club dans une interview exclusive avec Sky Sports | Actualités footballistiques

Le nouveau manager des Rangers, Philippe Clement, a déclaré qu’il voulait « tout gagner » avec le club et a expliqué comment il avait l’intention de réduire l’écart avec le Celtic avec un football dominant à Ibrox.

Parlant exclusivement à Sky Sports, le Belge a révélé qu’il avait refusé des offres plus lucratives financièrement pour rejoindre les Rangers, tel est son désir de ramener le succès au club.

Clément a remplacé Michael Beale, limogé après seulement 10 mois de mandat, et est convaincu qu’il disposera du temps nécessaire pour mettre en œuvre ses idées et ses méthodes.

Dans une longue interview, Clément a également discuté des projets de transfert potentiels pour janvier et de la manière dont il maximisera la qualité de l’équipe actuelle cette saison.

Avant son premier match à la tête, à domicile contre Hibernian samedi lors du coup d’envoi à 15 heures, que vous pouvez suivre sur le site et l’application Sky Sports, lisez la suite pour entendre le nouveau patron des Rangers exposer ses ambitions…

Philippe Clément est le nouveau patron des Rangers après avoir signé un contrat jusqu'en 2027





Pourquoi les Rangers ? Pourquoi est-ce la bonne option pour vous à ce stade de votre carrière ?

Ces dernières semaines, ces derniers mois, j’ai parlé avec plusieurs clubs en Europe et aussi en dehors de l’Europe et grâce aux discussions que nous avons eues, cela m’a semblé être le meilleur projet. Ce que je cherchais, c’était un club avec beaucoup de passion et un vrai club de football avec beaucoup de fans, mais aussi les gens que j’ai rencontrés dans le club étaient vraiment passionnés par le club. Ils voulaient aussi changer les choses dans la façon dont je vois comment il faut travailler dans un club de football. Nos idées étaient donc vraiment alignées.

Comment s’est déroulé le processus ? Graeme Souness était impliqué, l’avez-vous rencontré ?

C’est vrai que Graeme était présent lors des premières discussions pour approfondir le football, les détails, l’équipe, les supporters et ce que les gens attendent. Plus tard, plusieurs autres personnes du club ont également été impliquées dans le processus.

C’était intéressant pour moi d’avoir beaucoup plus d’informations sur le club. J’ai également parlé avec Thomas Buffel, qui a joué ici de longue date et connaît très bien le club. J’ai rassemblé suffisamment d’informations pour prendre une très bonne décision.

Kris Boyd salue l’implication de Graeme Souness dans la nomination du nouveau manager des Rangers Philippe Clément



Il y a eu des rapports faisant état d’offres de l’Arabie Saoudite, aviez-vous d’autres options ?

Il y avait plusieurs options concrètes qui étaient financièrement meilleures, mais ce n’est pas l’important pour moi. Je veux un bon projet et construire quelque chose avec les gens du club, un projet à long terme que l’on puisse améliorer.

Vous avez posté sur les réseaux sociaux que vous aviez déjà commencé à travailler, en regardant des images des matchs précédents. Vous avez rencontré les joueurs maintenant, alors qu’avez-vous appris sur cette équipe ?

Je ne peux pas révéler tous les détails car tous mes collègues suivront cela.

Il y a des choses à améliorer mais il y a aussi beaucoup de potentiel.

Bien sûr, lorsque vous vous lancez dans un projet, vous voyez qu’il y a des choses que vous pouvez améliorer et qu’il y a un potentiel de croissance. Pour moi, c’est clair, avec cette équipe, nous pouvons grandir. Avec ce club, nous pouvons grandir dans les mois et les années à venir.

Cependant, je sais aussi que ce sera un travail difficile. Jour après jour, améliorer l’histoire avec les joueurs, avec le staff et avec notre façon de travailler. Toutes ces choses, si vous faites vraiment bien ce processus, nous ferons de grands pas en avant dans quelques mois mais aussi, cela prendra du temps.

Les Rangers nomment Philippe Clement comme nouveau manager de l’équipe première masculine du club pour un contrat jusqu’en 2027 alors qu’il succède à Michael Beale à Ibrox



Comment gagnez-vous la confiance des joueurs ? Ce travail nécessite-t-il de grands changements ou juste de petits ajustements ?

Si vous apportez directement des changements majeurs, vous rendez les gens plus nerveux qu’ils ne le sont déjà.

Il faut donc procéder étape par étape.

Si je veux mettre en œuvre toutes mes philosophies du football en cinq jours, c’est impossible. Pas ici et pas non plus dans d’autres clubs auparavant.

En fin de compte, c’est toujours le résultat d’une équipe forte qui marque beaucoup de buts et joue un football dominant et attrayant. Ce sont les choses que les gens veulent voir ici, donc je sais que nous y parviendrons. Je vois le potentiel des joueurs qui sont ici. J’ai confiance en cela et il s’agit de donner confiance aux joueurs et de grandir ensemble, étape par étape.

Comment décririez-vous votre style de jeu ?

Cela a toujours été un style de jeu dominant. De plus, Waasland-Beveren, la première équipe avec laquelle j’ai commencé était une équipe de relégation, mais nous avons joué un football dominant et nous avons obtenu des résultats avec ce style.

C’est quelque chose que je veux vraiment, prendre le jeu en main. Je veux créer mais avec une bonne organisation. Mais en fin de compte, l’essentiel est de gagner.

Le style de gestion, le caractère et bien plus encore du nouveau patron des Rangers, Philippe Clement, sont évalués par le consultant belge en football Scott Coyne



Cependant, mon style est de créer des occasions, de créer des espaces pour nous-mêmes et de changer beaucoup de position des joueurs. Pour cela, il faut beaucoup de mouvement avec différents joueurs ensemble.

C’est une question de timing et de bonne collaboration. Il faut donc du temps pour mettre en œuvre toutes ces choses.

Vous êtes le quatrième manager en deux ans chez les Rangers. Sur la base des discussions que vous avez eues, dans quelle mesure êtes-vous sûr d’avoir le temps de réussir comme vous le souhaitez ?

J’en suis convaincu. J’ai vu des gens sérieux qui savent qu’ils veulent trouver un manager, et ils ont également fait un long processus en discutant avec de nombreux entraîneurs pour faire le bon choix.

Ils savent ce qu’ils mettent dans le bâtiment. Nous avons été très clairs à ce sujet des deux côtés.

Le règne de Beale se classe au troisième rang des plus courts de tous les temps

Il est maintenant temps pour moi de me concentrer sur l’équipe et de la rendre meilleure.

Il est également très important d’améliorer à nouveau la synergie entre l’équipe et les supporters.

Il est important de donner aux fans ce qu’ils veulent mais aussi que les fans donnent leur énergie et leur positivité envers l’équipe parce que l’équipe en a besoin.

Que savez-vous de la pression et de la surveillance exercées sur Glasgow en tant que ville de football ?

Je sais à ce sujet. J’en ai parlé avec Thomas Buffel.

Thomas Buffel revient sur ses expériences de jeu sous Philippe Clément, explique à quoi son ancien club des Rangers peut s’attendre et pourquoi il est un bon candidat pour le club



Je fais du football depuis longtemps et c’est aussi ce que j’aime.

A Bruges, c’était aussi comme ça. Le seul objectif est de devenir champions, et après avoir été champions, il faut redevenir champion. Et après avoir été champion une deuxième fois, il faut être champion une troisième fois.

C’est qui je suis. Personne ne peut me mettre plus de pression que moi-même.

Je veux gagner chaque match et que chaque journée soit parfaite. Je veux que le lendemain soit meilleur que la veille. C’est qui je suis et c’est pourquoi j’aime ce travail.

C’est aussi pour cela que j’aime ce défi.

Vous arrivez avec l’équipe à sept points du Celtic très tôt dans la saison. Il y a encore une demi-finale de Coupe de la Ligue. Quelle est l’importance de toutes les compétitions et dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir combler cet écart de sept points ?

Premièrement, je veux tout gagner. Vous voulez gagner toutes les compétitions auxquelles vous jouez.

Deuxièmement, concernant l’écart [to Celtic]il est important que nous nous concentrions sur nous-mêmes et que nous nous concentrions sur ce que nous devons faire pour devenir meilleurs, marquer plus de points, jouer un meilleur football, amener les fans derrière l’équipe et retrouver une meilleure dynamique.

Le premier match de Philippe Clement en tant qu'entraîneur des Rangers aura lieu samedi contre Hibernian.



Il est important de ne pas anticiper trop loin ce qui pourrait arriver dans six mois. Il s’agit de maintenant, des prochaines semaines et des prochains mois. Semaine après semaine, nous devons construire l’histoire.

Il y aura quelques obstacles sur le chemin, mais nous devons rester confiants et grandir davantage avec l’équipe. Nous devons donner à chacun une idée claire de ce qu’il doit faire sur le terrain, pour les aider à faire les bonnes choses et à grandir en tant qu’équipe.

Pour moi, c’est comme un marathon. Nous pouvons nous concentrer sur l’écart de sept points et essayer de sprinter très fort et de perdre nos jambes. Ou nous pouvons nous concentrer sur le gars devant nous qui court et essayer d’aller à un meilleur rythme, d’avoir un bon tempo pour essayer de faire ce retour au cours de la saison.

Que vous a-t-on dit sur les budgets ? Est-il possible d’amener vos propres joueurs ici en janvier ?

Bien sûr, il y a eu des discussions à ce sujet, mais ce sont des discussions qui restent entre moi et le conseil d’administration.

La première chose qui est importante maintenant, c’est que moi et mon staff examinions l’équipe, ayons un aperçu de ce que nous pensons être nécessaire ou non. Y a-t-il des joueurs qui peuvent grandir ou non ?

J’espère qu’il y aura quelques surprises très positives pour le club.

Que pouvez-vous nous dire sur votre personnel en coulisses ? Envisagerez-vous de recruter quelqu’un qui a déjà joué dans le football écossais ou dans ce club ?

À coup sûr. C’est une chose importante pour moi.

Non seulement quelqu’un qui a joué dans le football écossais parce que vous avez aussi des analystes pour regarder les matchs et je regarde les matchs moi-même, mais aussi pour avoir un pont avec l’académie.

C’est un point très important pour moi aussi.

Clément s’est entretenu exclusivement avec Sky Sports lors de sa première interview avec les médias depuis qu’il a rejoint les Rangers.





Avoir quelqu’un qui connaît la ville, connaît les joueurs et qui sait tout du club.

Nous avons maintenant du personnel intérimaire avec nous pour que nous puissions envisager les prochaines semaines.

Si nous maintenons cette façon de travailler, ou si nous recrutons d’autres personnes, ou si nous gardons les mêmes personnes, nous avons la liberté de décider et de voir ce qui est le mieux pour le club.

Quel est votre message aux fans des Rangers ?

J’ai vraiment faim de redonner du succès à ce club.

Je suis ici depuis un jour mais je vois aussi des joueurs qui veulent faire ça aussi.

Ce dont les joueurs ont besoin, c’est d’un soutien fort que les fans peuvent leur apporter. Ils ont également besoin de positivité dans les moments du jeu qui ne fonctionnent pas, pour les pousser de manière positive à marquer des buts et à rester alertes, en réagissant de manière positive à la perte d’un ballon.

Si nous pouvons utiliser les fans d’une bonne manière, si c’est une bonne histoire ensemble, cela peut donner beaucoup d’énergie aux joueurs.

Je sais et je comprends que les fans peuvent parfois être frustrés lorsque les choses ne se passent pas comme ils l’espéraient avant le match, mais ils doivent également comprendre de quelle puissance ils disposent pour pousser l’équipe à ce stade du match.

C’est quelque chose que je veux voir dans les prochaines semaines.