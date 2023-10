Philippe apportera de fortes pluies et des vents forts dans les Maritimes

De fortes pluies et des vents violents sont prévus pour les trois provinces maritimes ce week-end alors que la tempête tropicale Philippe se dirige vers les eaux canadiennes.

Environnement Canada a publié des bulletins météorologiques spéciaux pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, indiquant qu’il tombera 50 millimètres de pluie ou plus sur la région entre samedi après-midi et dimanche après-midi.

De plus, les dernières prévisions prévoient des vents soufflant jusqu’à 80 kilomètres par heure et potentiellement plus sur les zones exposées dans les trois provinces.

« Le côté venteux de la tempête devrait s’étendre à la Nouvelle-Écosse et les vents plus forts sont attendus sur la partie ouest de la province », a indiqué le centre dans un communiqué d’information sur les cyclones tropicaux publié jeudi après-midi.

« Philippe n’est actuellement qu’une faible tempête tropicale, mais elle devrait s’intensifier à mesure qu’elle se déplace vers le nord. Certains modèles informatiques indiquent qu’il y a une possibilité (10 pour cent de chance) qu’elle se transforme en ouragan, donc le (Centre canadien de prévision des ouragans) surveillera cela. aspect et fournir des mises à jour. »

Le centre indique que Philippe devrait traverser la limite ouest de la Nouvelle-Écosse sous forme de tempête post-tropicale vers 3 heures du matin dimanche, avant de se diriger vers l’intérieur des terres, près de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine. La majeure partie de la pluie provoquée par la tempête devrait tomber sur le Maine.

Les météorologues affirment que Philippe interagira avec un vaste système dépressionnaire sur le Québec et la Nouvelle-Angleterre, ce qui pourrait entraîner une tempête de pluie et de vent s’étendant de l’Ontario à Terre-Neuve.

« Des bulletins météorologiques distincts sont ou seront bientôt en vigueur pour de nombreuses régions, dont le Québec », a indiqué le centre.

La trajectoire de la tempête devrait être similaire à celle de la tempête post-tropicale Lee, qui a frappé les Maritimes il y a près de trois semaines, arrachant des arbres, inondant les routes riveraines et coupant l’électricité à plus de 300 000 foyers et entreprises en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. .

« Des niveaux d’eau élevés et des vagues agitées peuvent être attendus le long des parties de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse touchées par l’ouragan Lee, mais les impacts de Philippe semblent être bien moindres », a déclaré le centre des ouragans.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 5 octobre 2023.